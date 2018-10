Anzeige Auf der Kilbig jagt ein Highlight das nächste

Sonntag, 21. Oktober: Der Kilbig-Sonntag ist an Abwechslung kaum zu überbieten. Nach dem Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der Stadtkirche wird ab 11 Uhr der farbenprächtige Kilbig-Markt inklusive einer Auto-und Landmaschinenausstellung eröffnet. Ab 13 Uhr sorgt der Bräunlinger Einzelhandel mit einem verkaufsoffenen Sonntag für so manches Schnäppchen. Dazu wird von 11 bis 17 Uhr im Kelnhof-Museum von Präsentationen des alten Handwerks, wo das Schneiderhandwerk der Schwerpunkt ist, sowie eine Ausstellung der "Kreativen 48" von Bildern bis zu Skulpturen, viel Künstlerisches und Historisches geboten. Ab 14.30 Uhr bestimmt mit dem 36. Bierfassrollen ein weiteres Highlight auf dem Festplatz das Geschehen. In der Stadthalle wird ab 11.30 Uhr vom leckeren Mittagstisch bis zu Kaffee und Kuchen jeder Gaumen verwöhnt.

Montag, 22. Oktober: Zum A usklang wird am Kilbig-Montag nochmals alles gegeben. Für viele ist dieser Tag im geselligen Miteinander der Höhepunkt. Bereits ab 9 Uhr lädt der Kilbig- und Schätzelemarkt zum Flanieren auf der Straße ein. Auch die Auto- und Landmaschinenausstellung findet ab 10.30 Uhr ihre Fortsetzung. Der Ernteaufzugd er Grundschule um 14 Uhr welcher von der Stadtkapelle und dem Trachtenbund begleitet wird, sorgt für eine farbenprächtige Kulisse. Der anschließende Kilbig-Festakt, der vom Heimat- und Trachtenbund auf der Festbühne vor dem Rathaus zelebriert wird, lockt immer hunderte von Zuschauern an. Am Abend findet das Mammutfest mit buntem Treiben auf der Straße und den Festlauben seinen Ausklang. Der Stimmungspegel schlägt nochmals kräftig in die Höhe. Der Kilbig-Montag ist etwas ganz Besonderes und strahlt eine einmalige Atmosphäre aus. Das Herbst- und Volksfest der Baar zeigt sich bei diesem Endspurt nochmals von seiner besten Seite. Während allen Kilbig-Tagen ist der große Vergnügungspark mit tollen Attraktionen bis in die späten Abendstunden geöffnet. Klassiker wie das Riesenrad, einer XXL Schaukel mit einer Flughöhe von 45 Meter oder die ständig rollierende Drehscheibe "Disco-Fieber" sind die Renner.