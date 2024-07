In bester Lage entsteht an einem geschichtsträchtigen Ort ein Wohn-Areal der besonderen Art. Tradition und Fortschritt finden hier zusammen.

Leben auf dem Land mit allen Facetten und attraktiven Städten in der Nähe. Dazu die Vorzüge der südbadischen Region, mit dem Elsass als Nachbarn. Das alles bieten künftig die Mietwohnungen am Mühlenrain in Kappel-Grafenhausen. Das Konzept: moderne Zwei-Geschoss-Häuser statt Wohnblock-Tristesse. Und dazwischen: grüne Innenhöfe.

Auf einem Quartier mit Geschichte, dem „Sägmühlen-Areal“, entstehen 74 moderne Mietwohnungen mit exklusiven Ausstattungen. Holz, der Werkstoff des geschichtsträchtigen Areals, ist hier authentisch verarbeitet und vielfach präsent. Im Inneren wie auch außen.

Insgesamt entstehen auf dem Gebiet 14 Häuser mit je vier bis sechs Wohneinheiten. In zwei Bauabschnitten werden die top-modernen Häuser errichtet. Baufeld Nord und Baufeld Süd. Fertigstellungstermin für die Häuser im Baufeld Nord ist diesen Sommer. Die Gebäude im Baufeld Süd befinden sich aktuell im Rohbau.

Die Innenräume werden top-modern ausgestattet. Foto: Schüssele Immobilien

Eine der Besonderheiten des „Sägmühlen-Areals“: Für jeden dürfte etwas dabei sein – ob Singles, Paare oder Familien. In diesen Mietwohnungen ist alles auf Lebensqualität ausgerichtet. Alle Wohnräume sind mit Echtholzparkett und mit flächendeckend integrierter Fußbodenheizung ausgestattet – auch die Küchenbereiche. Beste Voraussetzungen also für ein gesundes Raumklima und eine einladende Wohnatmosphäre.

Apropos Ausstattung: Individuelle Küchenplanungen sowie hochwertige Einbauküchen sind Teil jeder Wohnung. Alles in allem „State of the Art“ – weit weg vom Mietwohnungsstandard. Wer sich die Wohnidylle nur schwer vorstellen kann, sollte die Internetseite des Areals besuchen. Unter www.hallo-daheim.de finden Interessierte detaillierte Pläne, Fotos und weitere Informationen.

Engagement als Eigentümer: Mehr als nur ein Bauprojekt

Die Eigentümer des Projekts möchten an dieser Stelle betonen, dass das „Sägmühlen-Areal“ mehr ist als ein bloßes Bauprojekt. Ziel war und ist es, ein nachhaltiges Wohnquartier auf höchstem Niveau zu schaffen, das den Menschen langfristig Lebensqualität bietet. Anders als bei vielen anderen Bauprojekten, wo es nur um schnellen Profit durch Bau und Wiederverkauf als Eigentumswohnungen geht, steht hier das Wohl der Bewohner und der langfristige Nutzen klar im Vordergrund.

Die zukünftigen Mieter dürfen sich auf modernes Wohnen in der Ortenau freuen. Das „Sägmühlen-Areal“ liegt in einer idealen Umgebung. Hier werden verschiedenen Lebenswelten miteinander vereint. Zum einen das Leben auf dem Land und auf der anderen Seite sind attraktive Städte ganz in der Nähe.

Wer in diesen tollen Häusern wohnt, hat eine Fülle an Angeboten direkt vor der Haustür. Herrliche Rheinlandschaften, Naturschutzgebiete, der Schwarzwald und die Vogesen laden zum Entdecken ein.

Verkehrstechnisch gut angebunden

Abseits malerischer Natur gibt es quirliges Stadtleben in Freiburg, Baden-Baden, Straßburg und Offenburg. Kultur und vielfältige Freizeitangebote: Hier kommen alle auf ihre Kosten!

Auch für den Alltag bieten die Wohnungen eine ideale Basis. Kappel-Grafenhausen ist eine Gemeinde mit starker Infrastruktur. Die Siedlung liegt nur 800 Meter entfernt von der Autobahnauffahrt A5. Zum nächsten Bahnhof ist es nur ein knapper Kilometer. Der ÖPNV ist mit mehreren Buslinien und Haltestellen im Ort. Eine kostenfreie Fährverbindung von Kappel-Grafenhausen nach Rhinau in Frankreich rundet die Mobilitätsinfrastruktur ab.

Auch wenn im Moment auf dem „Sägmühlen-Areal“ in Kappel-Grafenhausen derzeit noch gebaut wird, steht schon jetzt fest: In Sachen Zukunftsfähigkeit werden keine Wünsche offen gelassen. Das Thema Nachhaltigkeit sowie eine ökologisch verträgliche Bauweise spielt für Schüssele Immobilien bei diesem Wohnprojekt eine elementare Rolle: Jedes Haus hat eine Holzlamellenfassade/Holzverschalung. Die nachwachsende Ressource als Baustoff zeigt sich optisch besonders bei diesem Aspekt des Quartiers.

Alle Häuser sind mit Kellerabteilen ausgestattet

Geheizt wird mit regenerativer Energie über eine Holzhackschnitzelanlage. In Sachen Energieeffizienz bedeutet das den Standard KfW 55. Damit sind die Häuser besonders umweltfreundlich und nachhaltig. KfW 55-Gebäude benötigen lediglich 55 Prozent der Energie eines konventionellen Referenz-Neubaus. Die Materialqualität der verbauten Materialien ist durchweg sehr hochwertig.

So können die zukünftigen Bewohner sicher sein: Ihre Wohnungen behalten ihre Wohlfühl-Atmosphäre.

Die Größe der einzelnen Mietwohnungen variiert je nach Modell. Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen haben Größen von rund 50 Quadratmetern bis etwa 110 Quadratmetern. Wer zusätzlichen Stauraum benötigt, wird im Untergeschoss fündig.

Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge

Alle Häuser sind unterkellert. In den Kellergeschossen befinden sich Abteile für die jeweiligen Wohnungen sowie zusätzlich gemeinschaftlich nutzbare Räume.

Ein Faktor erhöht den Wohnkomfort ungemein: Alle Wohnungen haben Balkone und/oder Terrassen. Ideal für laue Sommernächte. Für jede Wohnung steht ein Tiefgaragenplatz sowie ein Außenstellplatz zur Verfügung. Auch an moderne Mobilität wurde selbstverständlich bei der Planung des Areals am Mühlenrain gedacht. Für Elektroautos werden oberirdische Ladestationen eingerichtet.

Das Ettenheimer Unternehmen Schüssele Immobilien freut sich schon jetzt auf die Betreuung der künftigen Bewohner des „Sägmühlen-Areals“ in Kappel-Grafenhausen. Alles hier ist bereit, mit Leben gefüllt zu werden!

Infos auf der interaktiven Website

Wer Interesse an dem Bauprojekt hat und sich vorstellen kann in eine der Wohnungen zu ziehen, findet auf der Unternehmenswebsite alle Informationen und die Kontaktdaten. Unter www.hallo.daheim.de gibt es Hinweise zu allen Aspekten des Areals. Die Seite spiegelt das Projekt und die hohen Ansprüche aller Beteiligten an die Qualität der Bauwerke wieder. Auf der Website werden zudem die gängigsten Fragen zu den Wohnobjekten beantwortet.