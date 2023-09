Ein fröhliches Wochenende kann man ab Samstag in Langenwinkel erleben: Neben einem bunten Programm für alle Generationen gibt es am Sonntagvormittag auch einen ökumenischen Gottesdienst.

Wer meint, dass der Lahrer Stadtteil Langenwinkel langweilig wäre, der irrt gewaltig: Spätestens wenn das traditionelle Stadtteilfest im Schulpark am Rathaus stattfindet, ist richtig etwas los im Ort.

Denn das Fest, dass an diesem Wochenende wieder von der örtlichen Vereinsgemeinschaft und Ortsverwaltung organisiert wird, hat einiges zu bieten: So gibt es nicht nur ein abwechslungsreiches Musikprogramm, sondern auch viel leckeres und herzhaftes Essen auf den Teller. So gibt es am morgigen Samstag, 2. September, an den Ständen unter anderem Flammkuchen, Schaschlik, Grillschnitzel und Salate zu haben. Für einen gemütlichen Nachtisch ist mit Kaffee und Crêpes als süßer Versuchung ebenfalls gesorgt.

Für gute Stimmung sorgt die Band „Quite A Few“. Foto: Ortsverwaltung

Auch wenn das Fest am Samstag erst nachmittags eröffnet, zeigt sich dennoch, was für ein solides Programm die Organisatoren für die Besucher auf die Beine gestellt haben: So gibt es bereits ab 17 Uhr Unterhaltungsmusik, bevor um 18 Uhr das Fest traditionell eröffnet wird. Ab 19 Uhr spielt die Band „Quite A Few“ auf und sorgt für Tanzstimmung. Auch die schöne und farbenfrohe abendliche Beleuchtung der Bäume und des Parks sorgen zusätzlich für ein gemütliches Ambiente.

Jugendfeuerwehr ist mit einer Spritzwand dabei

Weiter geht es dann am Sonntag ab 10.15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Festplatz, bevor die Kapelle „Emus“ aus Sulz mit einem Frühschoppenkonzert zum gemütlichen Einkehren einlädt. Für Action sorgen dann ab 11.30 Uhr nicht nur die Spritzwand der Jugendfeuerwehr Langenwinkel und mehrere Hüpfburgen, sondern auch das Lahrer Kinder- und Jugendbüro mit vielen Aktivitäten für die jüngeren Besucher. Auch für das leibliche Wohl ist wieder gesorgt: Neben leckerem Essen vom Grill gibt es Rollbraten als besonderes Highlight.