Anzeige Auf das Aussehen kommt es (doch) an!

Showtime in der Nagolder Parfümerie Yin & Yang – für Anna und Raphael. Bei dem Duo steigt ein Familienfest. Da heißt es: top aussehen. Und sich auch so fühlen – selbstsicher, souverän. Ja, auch sexy. Dafür gönnt man sich am besten ein Verwöhnprogramm.

Was gibt es vor so einem solchen Fest besseres als Ruhe, Gelassenheit? Deshalb erklingt sanfte Lounge-Musik im Behandlungsraum von Christina Nöldner. Die Fachkosmetikerin hat eine Sechs-Punkte-Behandlung für den 24-jährigen Raphael ausgearbeitet. Am Beginn steht die schonende Reinigung der Gesichtshaut. „Gutes Aussehen wird für Männer wichtiger“, so der BWL-Student. Das hat nichts mit Koketterie zu tun. Junge Männer sind eben aufgeschlossener, selbstbewusster, zeigen das gerne auch.

Es folgt ein Peeling. „Man spürt es“, kommentiert Raphael, „es ist aber nicht unangenehm.“ Kosmetikerin Christina geht bei Raphael sanft vor: „Er hat eine sehr empfindliche Haut.“ Mit der Lupe hat sie zuvor feinste Kapillargefäße direkt unter der Hautoberfläche entdeckt. Daher gibt es spezielle Wirkstoffe und Produkte, um die Regeneration der Haut anzuregen.