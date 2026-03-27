Anzeige: Auf Baustellen-Tour in der „Alten Gärtnerei“ mit Thorsten Müller

In ruhiger, zentraler Lage von Nagold entsteht derzeit ein neues Wohngebäude mit 18 Einheiten. Ein Blick auf gleich mehrere der sieben Nagold umgebenden Berge, eine Gehminute zum Nagoldufer, fünf Gehminuten bis zum Stadtpark und zum Schlossberg, gleich mehrere Supermärkte fußläufig erreichbar – das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. „Fast“ ist das Schlüsselwort. Thorsten Müller ist es gelungen, eines von Nagolds letzten Filetstücken in die Hände zu bekommen. Und mit jedem Stein, der hier gesetzt wird, steigt die Vorfreude auf die Fertigstellung des L-förmigen Bauwerks in der Kanalstraße 15 bis 17. Voraussichtlich im März 2027 sind die Wohnungen bezugsfertig.
Tag für Tag verändert sich die Baustelle. Seit dem Baustart geht es zügig voran. Mittlerweile lässt sich im Erdgeschoss bereits die künftige, individuelle Aufteilung der einzelnen Wohnungen erkennen. Zwei barrierefreie Eingänge führen in die Gebäudeteile, zwei Aufzüge bringen Bewohner und Gäste stilvoll nach oben. In der Tiefgarage sowie auf den Außenstellplätzen finden die künftigen Eigentümer
ausreichend Stellplätze sowie Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge vor. Zudem setzt Thorsten Müller auf Energiegewinnung mittels Erdwärme. Dämmung und Co. sind natürlich entsprechend ausgeführt, sodass die Eigentümer mit wenig Wärmeverlust rechnen dürfen.