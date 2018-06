Anzeige Auch nach 40 Jahren frisch wie zu Beginn

Im Jahr 2017 feierte die Spider Murphy Gang ihr mittlerweile 40. Bandjubiläum. Der echte Spider Murphy war übrigens Saxofonist in Elvis Presleys berühmter "Jailhouse Rock"-Band, und so wird auch klar, woher die musikalischen Einflüsse in den Anfangsjahren kamen.

Auch bayerisch wurde am Start noch nicht gesungen. Die Idee dazu hatte 1977 der berühmte "Rolling Schorsch", auch bekannt als Georg Kostya, der Rock ’n’ Roll-verrückte Plattenaufleger des Bayerischen Rundfunks. Der sagte zu Günther Sigl: "Singt’s doch auf Bayerisch." Gesagt, gesungen. Die Spiders zogen die "Rock ’n’ Roll Schua" an und besangen den Sperrbezirk mit seiner Rosi – ein Riesen-Hit.

Die Veröffentlichung von Hits wie "Skandal im Sperrbezirk" ist nun schon mehr als 25 Jahre her – aber die Live-Konzerte der Band sind immer noch packende Performances einer exzellenten Band, die den Rock’n Roll im Blut hat – und in den Fingern, was sie bei ihren Auftritten stets aufs Neue beweisen.