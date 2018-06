Anzeige Auch lange Leitungen haben kurze Lieferzeiten

M eine Mitarbeiter sind mein größtes Kapital", lobte der damalige Geschäftsführer von Kabeltec, Berthold Polte, im vergangenen Jahr beim Gespräch mit dem Oberndorfer Bürgermeister Hermann Acker und dem Ersten Beigeordneten Lothar Kopf die 200 Frauen und Männer, die in seiner Firma beschäftigt sind. Das junge Führungsteam um Berthold Polte, beherzigt auch weiterhin dieses Zitat.

Kabeltec wurde 1988 von Berthold Polte gegründet und verzeichnet seither ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum. Mit 25 Niederlassungen und exklusiven Vertriebspartnern weltweit hat die Firma 4000 Produkte im Angebot und beliefert namhafte Firmen im In- und Ausland. So begleiten die Kabel und Leitungen von Kabeltec die Menschen rund um die Uhr, sind sie doch in unzähligen Produkten des täglichen Bedarfs verbaut.

Als Steuer- oder Datenleitungen sind sie in Autos, Schiffen, Maschinen und Kleingeräten zu finden, und neben dem sehr guten Service und hoher Flexibilität zeichnen die qualitativ hochwertigen Kabel und passgenauen Kabelverbindungen die Firma aus. Verspätete Lieferungen gibt es bei Kabeltec eigentlich nicht, denn nach dem Motto "Auch lange Leitungen haben bei uns kurze Lieferzeiten" verlassen täglich gut 48 000 Kilogramm Kabel das Lager in Oberndorf, um in die ganze Welt verkauft zu werden. Zuverlässigkeit und Qualität sind die Trümpfe der Firma, die weltweit agiert und zahlreiche internationale Zertifikate vorweisen kann.