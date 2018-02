Anzeige Auch Kombiniererinnen dabei

Die Teilnehmer werden dabei auf der großen HS 90-Schanze antreten, die erstmals in diesem Winter sprungbereit gemacht wurde. Gemeinsam ausgetragen wird das Event, das zahlreiche Nationen in die Murgtalgemeinde lockt, durch den SV Baiersbronn und den SV Mitteltal-Obertal.

Der Alpencup wird bereits seit 1977 ausgetragen und ist eine Veranstaltungsserie der OPA-Skiverbände (Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Rumänien, Slowenien, Tschechien und der Schweiz), die vor allem als Aufbauprogramm für den Nachwuchs dienen soll. Unter dem Weltcup und dem Continentalcup handelt es sich sozusagen um die "dritte Liga" der Spezialspringer und Kombinierer in den traditionellen Skinationen.

Aus diesen Ländern werden jetzt die besten Nachwuchssportler in der nordischen Kombination und im Damen- Spezialspringen an den Start gehen. Mit Constantin Schnurr strebt ein Lokalmatador und Kombinierer des SV Baiersbronn vordere Plätze an. Der Silbermedaillen-Gewinner mit der deutschen Mannschaft bei den Junioren-Weltmeisterschaften in diesem Jahr in Kandersteg (Schweiz) hat sich auf der Heimschanze viel vorgenommen. Spannend werden auch die Wettkämpfe der Damen in der nordischen Kombination, die jetzt ebenfalls beim Alpencup antreten können.