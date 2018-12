Anzeige Auch Karosseriebau gehört zum Angebot

Als Thomas Oberle sich nach fa st zehn Jahren als Werkstattmeister im Jahr 2003 selbstständig machte, hatte der Betrieb seinen Standort zunächst in der Murgtalstraße 57 in Baiersbronn. Mit dem Umzug in die neue Betriebshalle in der Max-Himmelheber Straße 5 wurde der Grundstein des heutigen florierenden Familienbetriebs gelegt. Im Jahr 2008 konnte die zweite Halle eröffnet werden, sodass das Unternehmen über großzügige Arbeitsräume für die Mitarbeiter verfügt. Neben Geschäftsführer Thomas Oberle ist auch seine Frau Andrea im Betrieb tätig. Sie ist für das Büro und alle anfallenden Verwaltungstätigkeiten zuständig. Die Zwillinge Timo und Alexander sind im elterlichen Betrieb fest integriert. Timo Oberle hat seine Meisterprüfung als Karosseriebauer und Alexander Oberle die Meisterprüfung als Lackierer 2017 absolviert. "Darauf sind wir sehr stolz und freuen uns, drei Meister im Betrieb zu haben", so Thomas Oberle. Drei weitere Mitarbeiter komplettieren das Team. Gleichzeitig ist die Firma Oberle auch Ausbildungsbetrieb für Fahrzeuglackierer und Mechaniker für Karosserieinstandsetzung. Neben den modernen Montage- und Reparaturhallen ist auch die Firmen- und Lackiertechnik auf dem neuesten Stand. Lacke, die in kürzester Zeit bei Raumtemperatur trocknen, werden zur Energieeinsparung eingesetzt.