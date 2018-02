Anzeige Auch in den Stadtteilen geht’s närrisch zu

Die Narrenzunft Aistaig besucht am Schmotzigen ab 14.01 Uhr den katholischen Kindergarten und die Grundschule mit Schantlekapelle und Narren. Am Fasnetssamstag beginnt um 18.59 Uhr der Bürgerball (Saalöffnung 18.01 Uhr). Der Kinderumzug am Fasnetssonntag startet um 13.59 Uhr, Aufstellung um 13.31 am Parkplatz der katholischen Kirche. Am Fasnetsmontag werden der evangelische Kindergarten, das Rathaus, das Altenpflegeheim sowie kranke und betagte Vereinsmitglieder im Ort besucht. Treffpunkt für Schantlekapelle und Narren ist um 9.14 Uhr im "Bogeneck" Am Fasnetsdienstag beginnt der traditionelle Narrensprung um 13.59 Uhr, Aufstellung in der Suppengasse gegen 13.30 Uhr. Ab 18 Uhr wird dann die Fasnet vergraben.

Die Narrenzunft Altoberndorf startet in den Schmotzigen um 10 Uhr mit dem Rathaussturm. Zuschauer sind willkommen. Um 14 Uhr beginnt der Kinderumzug mit Aufstellung am Kindergarten, danach ist Narrentreiben in der Halle. Der Huzlaball findet am Fasnetssamstag in der Flößerhalle statt, Einlass 18 Uhr. Am Fasnetsmontag beginnt der Narrensprung um 13.61 Uhr ab "Schmid’s Garage".

Bei der Narrenzunft Beffendorf findet am Schmotzigen das Schantleaufsagen statt. Hausfasnet ist am Fasnetssamstag. Die Zunft- und Teeniegarde tritt am Fasnetssamstag beim Oberndorfer Bürgerball in der Neckarhalle auf. Am Fasnetsmontag findet in Beffendorf eine Narrenmesse statt.