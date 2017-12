Anzeige Auch dem Nikolaus gefällt das Programm für Klein und Groß

In den Vorbereitung haben die Organisatoren außerdem an Kinder gedacht. So haben sie ein umfangreiches Programm für den Nachwuchs zusammengestellt, das auch dem Nikolaus gefällt. Er hat jedenfalls an beiden Tagen seinen Besuch angekündigt und kommt mit der Kutsche zur Städtles Weihnacht.

Unterdessen dürfen die Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren samstags zwischen 14 und 16.30 Uhr in der Bäckerei Roller bei Familie Walz ihr eigenes Weihnachtsgebäck selbst backen. Zusätzlich liest an beiden Tagen eine Erzählerin Märchen vor: Interessierte Kinder sind eingeladen, nachmittags in die Bergvogtei zu kommen.

"Familie Rometsch aus Liebelsberg bietet an beiden Tagen 15-minütige Kutschfahrten für die Besucher durch das verschneite Stadtgebiet an, und bei genügend Schnee kommt der Pferdeschlitten zum Einsatz", sagt Mäder.

Vor und in der Stadtkirche erwartet die Besucher darüber hinaus ein Weihnachtsambiente der besonderen Art. Eine Krippe mit lebensgroßen Holzfiguren, die Siegfried Schaible aus Oberhaugstett von Hand schuf, und lebende Tiere stellen die Ereignisse der Heiligen Nacht dar. Im Inneren der Kirche wird indes die Städtles Weihnacht von einem Wechselspiel musikalischer Beiträge unterschiedlicher Chöre und Instrumentalgruppen sowie 30 Minuten Stille und Besinnung umrahmt.

Die Städtles Weihnacht findet samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr statt. Angeschlossen hat sich der Einzelhandel mit einem verkaufsoffenen Sonntag.