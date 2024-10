Anzeige: Arti Decorative eröffnet in Sigmarswangen den Showroom Arti Decorative Rottweil – Store

Geprägt von klassischer Baukunst am Mittelmeer, entwickelte Arti Decorative mit langer Tradition hochwertige Produkte auf Naturkalk-Basis. Veredelt werden Bad-, Wohn- und Küchenbereiche mit fugenlosen Beschichtungen. Sarah und Marc Fischer eröffnen nun einen Store in Sigmarswangen.

Der neue Arti Decorative Showroom in der Raiffeisenstraße 5 in Sulz-Sigmarswangen hat schon etwas von einer Kunstgalerie. Auf großen Muster-Paneelen sind Oberflächen zu sehen, deren Beschaffenheit und Struktur etwas Erhabenes ausstrahlen. Und die Eingangstreppe, der Boden, die Wände und der Thekenbereich des Showrooms demonstrieren anschaulich, wie diese Materialien die Optik eines Gebäudes und eines Raums veredeln.

Am Samstag, 26. Oktober, ist es zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr erstmals möglich, dieses Reich zu betreten; dann laden Marc und Sarah Fischer mit ihrem Unternehmen Arti Decorative – Store Rottweil erstmals in ihren Showroom ein.

Großes Gebiet abgedeckt

Warum im Namen des Stores „Rottweil“ steht, hat übrigens einen ganz einfachen Grund: die Fischers vertreten hier Arti Decorative in einem Gebiet, das von Stuttgart bis zum Bodensee reicht, und Rottweil ist die nächste größere Stadt, die auch Kunden aus größerer Entfernung schnell eine Vorstellung davon gibt, wo der Arti Decorative Showroom ungefähr seinen Sitz hat. Diese Kunden sind sowohl Handwerker und Architekten, als auch Privatpersonen. Die präsentierte Auswahl im Showroom beschreibt Sarah Fischer folgendermaßen: „Wir bieten sowohl für den Privat- als auch Gewerbebereich ein Portfolio an hochwertigen bis hin zu exklusiven Oberflächenveredelungen für Boden, Wände und Möbel im Bad-, Wohn- und Küchenbereich.“ Sehr gefragt sind auch fugenlose Design-Bäder.

Show-Bad mit fugenloser Dusche

In einem separaten Raum können die Arti-Decorative-Oberflächen eines Show-Bads mit fugenloser Dusche live erlebt werden. In einem dafür vorgesehenen Seminarraum wird Marc Fischer in Zukunft in Sigmarswangen auch Schulungen für Handwerksbetriebe anbieten. Weil jedes Bauprojekt für die eingesetzten Produkte auch ein Markenbotschafter ist, legt Arti Decorative großen Wert auf die Ausführung durch geschulte und zertifizierte Partnerbetriebe beziehungsweise Handwerksunternemen..

Übrigens gibts zur Eröffnung des Showrooms am Samstag auch was zu Lernen. Die Auszubildenden der Firma FischerStuck demonstriert den Besuchern, wie Profis mit Limewash arbeiten.