Anzeige Anmeldezahlen liegen über dem Vorjahr

Zahlreiche Events wurden bereits im Vorfeld vor der eigentlichen Laufveranstaltung gefeiert: die Einweihung einer Läufertafel an der Stadthalle, auf der alle Namen der bisherigen Siegerinnen und Sieger eingetragen wurden, verbunden mit der Einweihung einer interessanten Ausstellung in den oberen Räumen der Stadthalle.

Das "Team 50" schuf mit Maskottchen Lenny eine neue Figur, die den Marathon bei verschiedensten Gelegenheiten vertrat und in diesem Jahr aktiv Werbung für den Bambinilauf in den beiden Bräunlinger Kindergärten machte. Die Medaillen für den letztjährigen Marathon wurde in der heimischen Firma Dynacast entworfen und in der Lehrwerkstatt produziert; in der Löffinger Lebensheimat, in der Wohnen und Leben für Menschen mit verschiedensten Behinderungen ermöglicht wird, wurden die Bändel an die Medaillen angebracht.

Sicherlich einer der Höhepunkte war am Samstag der Vortrag von Läufer Joey Kelly "No Limits". Mehrere Hundert Zuhörer hatten viel Spaß mit der Lebensgeschichte des Sängers und Läufers, vielen bekannt aus der "Kelly-Family". Alle Teilnehmer des letztjährigen Laufes erhielten als Dankeschön für ihre Teilnahme ein Glas mit heimischem Honig. Bürgermeister Jürgen Guse, der im vergangenen Jahr in den Ruhestand trat, hatte viele gute Jahre der einvernehmlichen Kooperation mit dem OK-Komitee.