Anzeige Anlagen gehen in die ganze Welt

Die Firma GUK-Falzmaschinen wurde von Karl Griesser und Anton Kunzmann im Jahr 1948 gegründet und ist in Wellendingen beheimatet. Nach kurzer Zeit siedelte der Betrieb aus dem Ortszentrum ins Gewerbegebiet Bahnhof um und spezialisierte sich auf die Herstellung von Drehteilen für namhafte Kunden wie Bosch und auf Falzapparate zur Weiterverarbeitung von Papier in der grafischen und pharmazeutischen Industrie. Heute hat jeder schon einmal ein Produkt in der Hand gehabt, das auf einer Falzmaschine von GUK hergestellt worden ist – eine Packungsbeilage.

Die Anlagen, die ausschließlich in Wellendingen produziert werden, gehen in die ganze Welt und sorgen dafür, dass dünnes Papier möglichst klein gefaltet wird.

Geschäftsführer Friedrich Faulhaber betont, dass die Maschinen "Made in Germany" weltweit hohe Anerkennung genießen. Als Unternehmen sei man stolz darauf, dass fast alle Maschinenteile im Haus gefertigt werden und nur wenige Komponenten extern bezogen werden.