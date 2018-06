Anzeige An die modernen Anforderungen angepasst

Die bisherige 22 Jahre alte Büroausstattung wurde den Ansprüchen an das heutige Bankgeschäft nicht mehr gerecht. So entschlossen sich Vorstand und Aufsichtsrat des Kreditinstitutes, Räume zu schaffen, die den absehbaren Bedarf an Service und Beratung für das Geschäftsgebiet auf dem Heuberg decken.

Der zunehmenden Digitalisierung und dem damit veränderten Kundenverhalten wird mit einem umfassend ausgestatteten Selbstbedienungsbereich Rechnung getragen. 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche können an intuitiven Geräten die Bargeld- und Zahlungsverkehrswünsche der Kunden erfüllt werden.

Neben dem üblichen Geldausgabeautomaten und Kontoauszugsdrucker stehen ein Ein-/Auszahlungsautomat, ein Münzeinzahlungsautomat, ein Münzrollengeber und ein Kontoserviceterminal zur Verfügung. An letzterem können auch Überweisungsvordrucke eingescannt und viele weitere Kontotransaktionen ausgeführt werden.