Anzeige An die 400 werden erwartet

Eine Langstreckenwanderung rund um Albstadt mit einer 60 Kilometer langen Wegstrecke und 1500 zu bewältigenden Höhenmetern – das ist die Albstadt-Challenge. "Challenge" bedeutet Herausforderung, und der Name ist Programm: Jeder Teilnehmer soll unterwegs seine persönlichen Grenzen erfahren, aber ohne Zeitnahme, in seinem eigenen, ihm zuträglichen Tempo, als Wanderer, Walker oder Jogger, in der Gruppe – erstmals können auch Mannschaften melden – oder als Individualist. Der Lauf in der Natur soll ein persönliches Erlebnis sein, kein Wettkampf gegen Konkurrenz oder Uhr.

Die Strecke hat es gleichwohl in sich; ihre Stationen sind der Böllat, der Gräbelesberg, die Hossinger Leiter, der Malesfelsen, die Hukelturensteige, die Schleicherhütte, der Schlossfelsen, die Felsen über Truchtelfingen, der Hangende Stein und das Zellerhorn. Großes Gepäck ist nicht notwendig, denn es sind vier Verpflegungsstationen eingerichtet: am Tennisheim Lautlingen, am Waldheim Ebingen, am Vereinsheim der Hundefreunde Tailfingen und am Onstmettinger Lifthaus. Wer sein persönliches Ziel erreicht hat oder nicht mehr weiterwandern möchte, kann an jeder dieser Verpflegungsstationen seine Tour beenden und sich vom Shuttle-Bus zum Ziel in Pfeffingen bringen lassen – und wen zwischen den Stationen die Kräfte verlassen, kann sich abholen lassen, sollte dafür aber seinen Standort möglichst genau benennen und bereit sein, eine Wartezeit in Kauf zu nehmen. In Notfällen kann man die Notrufnummer 112 wählen; Ersthelfer sind an den Ver­pflegungs­stationen erreichbar – was voraussetzt, dass jeder Teilnehmer mit einem geladenen und eingeschalteten Mobiltelefon ausgerüstet ist. Wer bis 21 Uhr das Ziel nicht erreicht, sollte Kontakt mit den Organisatoren aufnehmen.

Außerdem empfiehlt es sich, feste, geeignete Schuhe und wettertaugliche Kleidung anzuziehen, den Personalausweis und wahlweise eine Landkarte oder ein GPS-Gerät mit sich zu führen und einen Snack und genug Flüssigkeit für den Streckenabschnitt vor der ersten Verpflegungsstation mitzunehmen – dort können Flaschen wieder aufgefüllt werden. Ein Teilnehmerpaket samt Startnummer, Teilnehmershirt und wichtigen Kontaktnummern erhalten alle am Start. Im Hinblick auf den Gesundheitszustand der Teilnehmer setzt der Förderverein auf Eigenverantwortung; er bittet außerdem um Rücksicht auf die anderen Läufer. Wichtig ist den Veranstaltern außerdem, dass kein Müll auf der Strecke zurückbleibt.