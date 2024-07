Das Strandfest geht in die 73. Auflage. Das bedeutet: Hunderte Besucher aus der gesamten Ortenau kommen in die Gemeinde, um mit ihren Liebsten ein unvergessliches Festwochenende mit bester Unterhaltung und Bewirtung zu verbringen.

Zum 73. Mal findet am Samstag, 6. Juli und Sonntag, 7. Juli das traditionelle Strandfest der Musik- und Trachtenkapelle Fischerbach auf dem Kinzigvorland in Fischerbach statt.

In diesem Jahr gibt es bereits am Freitag ein zusätzliches Angebot: Ab 17 Uhr wird im Festzelt das Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien der Fußball-Europameisterschaft übertragen. Der Eintritt kostet zwei Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen nichts.

Am Samstag startet die Feier mit der „Beach Party“. DJ Yellow wird wie bereits im vergangenen Jahr für beste musikalische Unterhaltung sorgen – für jedes Alter und jeden Musikgeschmack wird etwas geboten. Die Party beginnt um 21 Uhr mit einer Besonderheit: Bis 22 Uhr ist Happy Hour mit Bier und Wein zum halben Preis.

Foto: Musik- und Trachtenkapelle Fischerbach

Im vergangenen Jahr feierten viele Gäste eine tolle und friedliche Party auf dem idyllischen, aber gesicherten Festgelände an der Kinzig am Ende der Kinzigstraße in Fischerbach. Auch in diesem Jahr freuen sich die Veranstalter auf zahlreiche Besucher um gemeinsam zu feiern.

Für die Gäste der Beach Party ist ein Buspendelverkehr eingerichtet, der alle Partyfreunde sicher zur Party und wieder zurück bringt. Die Fahrzeiten befinden sich auf der Homepage der Musik- und Trachtenkapelle unter trachtenkapelle-fischerbach.de, auf Facebook und Instagram.

Mit Musik ist die gute Stimmung garantiert

Auch am Sonntag ist für richtige Partystimmung gesorgt: Es gibt Blasmusik vom Feinsten. Um 12 Uhr startet die Stadtkapelle Binsdorf. Die englische Jugendband Aldridge School Performance unterhält die Gäste ab 14.30 Uhr und der Musikverein Unterharmersbach sorgt ab 17 Uhr für beste Stimmung im Festzelt.

Die Gäste erwartet eine bekannt freundliche Bewirtung mit knusprigen Hähnchen, saftigen Steaks und vielen anderen Köstlichkeiten. Dazu kühles Bier, Aperol Spritz oder ein Sommerschorle und alle Arten von alkoholfreien Erfrischungen.

Auch für die jüngsten Besucher ist gesorgt

Doch nicht nur die Erwachsenen sollen bei der Veranstaltung auf ihre Kosten kommen. Für die jüngeren Festbesucher werden verschiedene „Kids-Aktivitäten“ angeboten: eine Hüpfburg, eine Station mit Kinderschminken und temporären Tattoos und ein Sandkasten zum Buddeln.

Das Strandfest liegt direkt am Kinzigtalradweg Haslach-Hausach und kann bequem mit dem Fahrrad erreicht werden. Sicher ist: Egal ob jung oder alt – keiner sollte sich das Festwochenende in Fischerbach entgehen lassen.

Wer also Fan von Blasmusik ist, gute Bewirtung schätzt oder einfach nur mit Freunden und Familie das Wochenende feiern will, ist beim Strandfest goldrichtig.

Mit dem großen Festzelt, das hunderten Besuchern Platz bietet, kann witterungsunabhängig gefeiert werden.