Anzeige Am Anfang stand eine Fuhrmannswirtschaft

Als die Tanne im Jahr 1868 als kleine Fuhrmannswirtschaft gegründet wurde, hätte sich wohl niemand träumen lassen, welche Entwicklung das Haus nehmen würde. Am 17. April 1868 wurde die Konzession gewährt, und der erste Tannenwirt – Johannes Möhrle – legte den Grundstein für das heutige Wellness- und Erholungsresort.

Der dritte Tannenwirt Ernst Möhrle wollte eigentlich Lehrer werden, doch als gelernter Bäcker musste er früh die Familie ernähren und wurde durch seine guten Brezeln schnell im gesamten Tal bekannt. Mit der passenden Frau an seiner Seite, die sich auch mit ihren Kochkünsten einbrachte, machte er aus der Fuhrmannswirtschaft ein Gasthaus.

Rudi Möhrle übernahm das Haus in den späten 1960er-Jahren. Seine Frau Gisela stand ihm stets zur Seite und trug zum Erfolg des Hotels bei. Rudi Möhrle absolvierte seine Kochlehre in Baiersbronn und in Karlsruhe. Dort nahm er heimlich Gesangsunterricht. Und so sorgte er als singender Koch auch für die Unterhaltung der Gäste. Als "Caruso vom Tonbachtal" ist Rudi Möhrle vielen bekannt. Auch im Alter von mehr als 80 Jahren singt er noch so manches fröhliche Lied zur Freude der Gäste. Nach und nach bauten Rudi und Gisela Möhrle die Wirtschaft "Tanne" zum modernen Ferienhotel um.