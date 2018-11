Anzeige Altstadtgassen erstrahlen im Lichterglanz

B ürgermeister Johannes Moser sowie der Sprecher des "Arbeitskreises Weihnachtsmarkt Engen" Klaus Leiber werden, umrahmt von musikalischen Adventsklängen, der Bläsergruppe der Stadtmusik Engen, den abwechslungsreichen Weihnachtsmarkt am Samstag um 11 Uhr eröffnen. Die idyllischen, verträumten Gassen lassen tausende Besucher aus nah und fern in eine stimmungsvolle Atmosphäre eintauchen. Bei den Angeboten der Engener Geschäfte sowie nahezu 100 Marktständen erwarten die Gäste jede Menge Geschenkideen. Ein Besuch in den Fachgeschäften ist immer lohnend. Darüber hinaus kommt auch das Kulinarische nicht zu kurz. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm an vorweihnachtlicher Unterhaltung machen den Bummel durch Engen zu einem ganz besonderen Erlebnis. Die vielen Gäste dürfen sich an zahlreichen weihnachtlichen Klängen von Musikgruppen und Chören erfreuen.

Lebensgroße Krippe Die lebensgroße Krippe mit echten Tieren ist immer ein besonderer Anziehungspunkt. Dekorative Märchenmotive gehören genauso zum besonderen Flair, wie der traditionelle "Alternative Weihnachtsmarkt" im Alten Stadtgarten.

Ein Drehorgelspieler oder am Samstagnachmittag das Bodensee Alphorntrio sorgen für ganz andere Töne.