Anzeige: Altes Schulhaus in neuem Glanz

In gut zweijähriger Bauzeit wurde das viergeschossige historische Fachwerkgebäude in der Ortsmitte fit für die Zukunft und neue Nutzungen gemacht: Neben Bürgersaal und Jugendraum sind dort ebenfalls zwei neue städtische Wohnungen entstanden. Unterm Strich schlug die Sanierung des ehemaligen Schulgebäudes mit 1,25 Millionen Euro zu Buche, wobei aus verschiedenen Fördertöpfen des Landes rund 450 000 Euro in das Projekt flossen.

Oberbürgermeister Jürgen Großmann sprach bei der Einweihung von „bestens angelegtem Geld“, zumal hier auch neue Impulse für die Dorfgemeinschaft geschaffen wurden. Vor allem dankte der Rathauschef bei dieser Gelegenheit den städtischen Mitarbeitern und beteiligten Handwerkern für die „vorzügliche Arbeit“.

Lesen Sie auch

Einweihung der Alten Schule mit Ortsvorsteherin Stefanie Renz (links) und Oberbürgermeister Jürgen Großmann (Dritter von links). Foto: Uwe Priestersbach

Für Ortsvorsteherin Stefanie Renz ist hier ein „historisches Juwel in der Ortsmitte“ entstanden. Denn das alte Schulhaus aus dem Jahr 1892 – in dem etwa bis 1970 Unterricht erteilt wurde – präsentiere sich jetzt innen wie außen als wahres Schmuckstück. Das sich künftig zu einem Treffpunkt für Jung und Alt entwickeln soll.

Wie Stefanie Renz ebenso in Erinnerung ruft, saßen im Schulsaal früher alle Pfrondorfer Schüler von der ersten bis zur achten Klasse zusammen, was heute undenkbar wäre. Doch so wecke das Gebäude vor allem bei den älteren Pfrondorfern immer noch viele Erinnerungen und Emotionen. Beispielsweise mussten die Schüler einst im Winter zunächst Kohlen schaufeln oder Holz hacken, damit der Raum während des Unterrichts überhaupt einigermaßen warm wurde.

Ortsvorsteherin spricht vom „Dornröschenschlaf“

Nach Aufgabe des Schulbetriebs wohnte eine Großfamilie aus dem früheren Jugoslawien im Obergeschoss – und nach deren Auszug wurde es ruhig im Gebäude, weshalb Stefanie Renz in der Rückschau von einem über 30-jährigen Dornröschenschlaf spricht. So wurde lange vergebens nach Investoren gesucht, aber auch Versuche, das Gebäude zu verkaufen, scheiterten. Was folgte, war ein „langer und schwieriger Prozess, wobei viele Hürden genommen werden mussten“, so die Ortsvorsteherin. Erst als der städtische Eigenbetrieb „Wohnen in Nagold“ mit ins Boot genommen werden konnte, kam Bewegung in das Projekt.

Wie der OB Großmann in diesem Zusammenhang ebenfalls deutlich macht, bilde die Schulhaus-Sanierung den ersten Baustein für die neue Pfrondorfer Ortsmitte. Mit dem Rathaus und der Kirche gebe es weitere historisch bedeutsame Gebäude, die aufgewertet werden müssten.

Zur Gestaltung der neuen Mitte brauche es allerdings noch Geld, Zeit, Geduld und die Mitwirkung der betroffenen Eigentümer. Zudem benötige die Pfrondorfer Feuerwehr eine neue Heimstatt, die eventuell im Bereich der Gemeindehalle angesiedelt werden könnte.