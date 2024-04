Die Stewards wollen Erwachsenen und Kindern mit Handicap einen Urlaub ermöglichen. Nach Umbau und Sanierung wird am Sonntag, 14. April 2024, zu einem Tag der offen Tür eingeladen.

Das Gasthaus Hirsch in Herzogsweiler heißt jetzt „Alter Hirsch“ und ist das neue Zuhause der Familie Steward. Svenja und Charles Steward haben das historische Gebäude in der Ortsmitte im März 2021 gekauft und es für ihre zwei schwerbehinderten Kinder barrierefrei umbauen lassen. Die Stewards wissen, wie schwierig es für erwachsene Menschen mit Handicap oder für Familien mit gehandicapten Kindern ist, fern der eigenen vier Wände Urlaub zu machen. „Wir wollen allen Menschen mit Beeinträchtigung einen Urlaub ermöglichen, ohne Einschränkungen“, betont Svenja Steward.

Svenja und Charles Steward Foto: Doris Sannert

Für Familie und Gäste wurden Parkplätze direkt vor dem Gebäude angelegt. Eine Rampe führt hinauf zum Haupteingang, eine Holztreppe und ein geräumiger Aufzug weiter in die beiden Obergeschosse zu den vier Ferienwohnungen zwischen 60 und 75 Quadratmetern – zwei davon sind barrierefrei. Drei der Ferienwohnungen verfügen über einen Balkon, beziehungsweise eine Dachterrasse. Die beiden barrierefreien Ferienwohnungen sind mit extra breiten Türen ausgestattet und stellen daher auch für Rollstuhlfahrer kein Hindernis dar.

Jede Ferienwohnung hat ein eigenes Farbkonzept

Jede der Wohnungen ist individuell und sowohl modern als auch traditionell eingerichtet und verfügt über ein eigenes Farbkonzept: in Blau, Grün, Rot oder Rosé. Benannt sind sie nach hiesigen Baumarten: Tanne, Fichte, Buche und Kiefer. Liebevolle Details wie moderne Kuckucksuhren oder kunterbunte Motive von Tieren des Schwarzwalds finden sich an den Wänden. Wo es möglich war, wurden Fachwerkbalken als Raumteiler erhalten. Und dank Tapeten mit Waldmotiven können sich die Gäste auch in den Schlafzimmern wie im Schwarzwald fühlen.

Jede der vier gemütlich eingerichteten Ferienwohnungen hat ihr eigenes Farbkonzept. Foto: Doris Sannert

Jede der vier Ferienwohnungen mit Platz für maximal vier oder fünf Personen verfügt über zwei Schlafzimmer. Diese sind mit einem höhenverstellbaren Pflege-Doppelbett, das nicht als solches erkennbar ist, ausgestattet. An ihm lassen sich problemlos ein Ausfallschutz oder eine Aufstehhilfe anbringen. Die Doppelbetten können bei Bedarf auch in zwei Einzelbetten verwandelt werden.

Die Pflegebetten sehen wie ganz normale Betten aus. Foto: Doris Sannert

Der Wohnbereich mit Essplatz und Wohnecke samt Flachbildschirm und freiem Wlan ist offen gestaltet. In der angrenzenden Küche sind Herd- und Spülbereich sowie ein Teil der Arbeitsplatten unterfahrbar. Letztere verfügen über gut zugängliche Steckdosen. Die Backöfen befinden sich auf Sitzhöhe. Auch bei der Küchenausstattung wurde auf Menschen mit Handicap Rücksicht genommen. Hier gibt es spezielles Besteck sowie Schneidebretter für Menschen mit eingeschränkter Handfunktion.

Die modernen Badezimmer sind komplett barrierefrei. Foto: Doris Sannert

Unterfahrbare Waschtische samt entsprechendem Spiegel, Sensoren an Wasserhahn und Seifenspender, Klappstützgriffe beidseitig an Waschtisch und Toilette sowie bodenebene Duschen mit Haltestangen und Duschsitz sowie einer leicht verstellbaren Brause und einem Duschkopf für Menschen mit eingeschränkter Handfunktion runden die Ausstattung in den barrierefreien Ferienwohnungen ab.

Zur Ausstattung im „Hirsch“ gehört außerdem ein mobiler Patientenlifter, der den Gästen bei Bedarf zur Verfügung steht.

Großer Garten lädt zum Erholen ein

In den beiden Obergeschossen des Gästehauses stehen zudem neun Gästezimmer – drei Doppel- und sechs Einzelzimmer – bereit. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad. Dazu gibt es eine voll ausgestattete Gemeinschaftsküche samt Waschmaschine und Wäschetrockner. Alle Gäste, ob in Ferienwohnung oder Gästezimmer, dürfen den großen Garten hinter dem Gebäudekomplex mit benutzen. Ein Teich und ein Springbrunnen sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Es gibt Ruhebänke, Liegeflächen und eine Grillstelle.

Der große Garten bietet neben einem Teich und Ruhebänken eine Grillstelle für die Gäste. Foto: Doris Sannert

Für Feriengäste, die länger als zwei Nächte bleiben, gibt es die Schwarzwald-Plus-Karte, für einen kostenlosen Eintritt bei zahlreichen Freizeitaktivitäten in der Region.

Einweihungsfeier

Tag der offenen Tür

Damit jeder sehen kann, was aus dem einstigen Gasthaus Hirsch geworden ist, lädt die Familie Steward für Sonntag, 14. April, zu einem Tag der offenen Tür ein. Von 11 bis 16 Uhr können alle einen Blick in Gästezimmer, Ferienwohnungen und Garten werfen. Svenja und Charles Steward werden dabei auch Fragen beantworten.

Das Angebot

Jeder – ob Einheimischer oder Gast von auswärts – wird beim Tag der offenen Tür im „Hirsch“ von den Inhabern mit einem Glas Sekt empfangen. Danach gibt es verschiedene Grillspezialitäten sowie Maultaschen mit Kartoffelsalat zur Stärkung. Am Nachmittag werden die Gäste dann noch mit Kaffee und Kuchen verwöhnt.