Anzeige Altbau muss Neubau weichen

Die neue moderne Halle ersetzt die 40 Jahre alte marode Fertigbauhalle, die – noch – nebenan steht. Diese war dringend sanierungsbedürftig; diese Sanierung hätte jedoch rund 2,8 Millionen Euro gekostet, und angesichts dieser Summe hatte der Württembergische Landessportbund (WLSB) beschlossen, lieber gleich eine neue Halle zu bauen, und zwar nicht anstelle der alten, sondern in deren unmittelbarer Nachbarschaft, westlich von ihr und südlich der Trainingshalle. Dieses Konzept ermöglichte es, den Übungsbetrieb unbeeinträchtigt durch Bauarbeiten aufrecht zu erhalten. Die alte Halle wird, mit der Fertigstellung der neuen, abgerissen.

Die neue Dreifelderhalle ist rund 46 Meter lang, 28 Meter breit, neun Meter hoch und auf dem modernsten Stand der Technik. Unter anderem besitzt sie sieben sogenannte "Smart-Boards", an denen die Lehrkräfte Videos analysieren, Bewegungsabläufe in Zeitlupe betrachten und direkt digital hineinzeichnen können – ohne Videoaufnahmen und deren Analyse geht im modernen Leistungssport nichts mehr. Zwei der Boards sind in die Wände der Halle eingebettet, die restlichen fünf mobil; sie können von einem Raum in den anderen Raum gebracht werden. Das Raumprogramm umfasst außerdem einen Gymnastikraum, Geräte- und Umkleideräume, eine ausklappbare Tribüne und selbstverständlich sanitäre Anlagen. Die Kosten der neuen Halle: rund 4,5 Millionen Euro.

Die Einweihungsfeier am Samstag beginnt um 9 Uhr; Festredner sind Andreas Felch­le, der Präsident des Württembergischen Landessportbunds, Elvira Menzer-Haasis, die Präsidentin des Landessportverbands, Oberbürgermeister Klaus Konzelmann und Michael Schreiner vom Stuttgarter Kulturministerium. Im Anschluss an die Einweihungsfeier fordert der reguläre Betrieb seine Rechte ein: Bis zirka 15 Uhr geht ein Trainersymposium zum Thema Talentföderung über die Bühne, in dem unter anderem die Frage nach den Qualitäten eines guten Trainers gestellt und beantwortet werden soll.