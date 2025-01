Anzeige: Alles, was das Zuhause schöner macht

Die Maier + Kaufmann GmbH steht seit fast einem Jahrhundert für beste Qualität und ist der ideale Partner für alle Bau- und Modernisierungsvorhaben. Ausstellungen gibt es an drei Standorten.

Wer ein Bauprojekt plant oder sein Zuhause modernisieren möchte, weiß: Der richtige Partner macht den Unterschied. Maier + Kaufmann ist seit mehr als 90 Jahren ein verlässlicher Komplettanbieter für private Bauherren und Modernisierer. An den vier Standorten in Offenburg, Kehl, Lahr und Steinach erwarten die Kunden nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch ein Rundum-Service, der keine Wünsche offenlässt.

Von Baustoffen über Holz, Fenster und Türen bis hin zu Fliesen bietet Maier + Kaufmann ein breites Sortiment, das sowohl Heimwerker als auch Profis überzeugt. Dabei stehen die engagierten Mitarbeiter mit Fachwissen, Erfahrung und einem hohen Maß an Zuverlässigkeit an der Seite von Bauherren. Ob es um die Neugestaltung eines Badezimmers, die Verlegung von Bodenbelägen oder den Einbau von Türen geht – hier finden sie alles, um ihre Wohnträume zu verwirklichen.

Der Garten ist mehr als nur ein Außenbereich – er ist ein Lebensraum. In den modernen Gartenausstellungen in Offenburg, Lahr und Steinach entdecken Besucher kreative Ideen und Lösungen für ihren Lieblingsplatz im Freien. Passend dazu bietet der angeschlossene hagebaumarkt in Steinach eine beeindruckende Sortimentsvielfalt für den Garten.

Von Fliesen über Laminat bis hin zu Parkett: Was Bodenbeläge betrifft, bleiben bei Maier + Kaufmann keine Wünsche offen. Foto: Maier + Kaufmann

Wer sein geliebtes Zuhause modernisieren möchte, findet bei Maier + Kaufmann alles, was dafür nötig ist. Ob zeitlose Fliesen, warmes Parkett oder strapazierfähiges Laminat – die Auswahl lässt keine Wünsche offen. Für den letzten Schliff sorgen hochwertige Türen und passendes Zubehör. Inspirationen geben die Ausstellungen in Offenburg, Lahr und Steinach – dabei lassen sich die Materialien direkt erleben.

Werkzeuge und Fachberatung für jedes Projekt

Ob Profi oder ambitionierter Heimwerker – hochwertige Werkzeuge, Maschinen und Beschläge sind unverzichtbar. In den Fachmärkten von Maier + Kaufmann erwarten die Kunden langlebige Qualitätsprodukte, professionelle Beratung und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

Als Teil der renommierten Wertheimer Unternehmensgruppe, die rund 2300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt 25 Fachhandels- und 20 Einzelhandelsstandorten beschäftigt, steht Maier + Kaufmann für Beständigkeit und Innovation.

Mit 238 Mitarbeitern, darunter 22 Auszubildende und ein dual Studierender, legt das Unternehmen großen Wert auf eine fundierte Ausbildung und stetige Weiterbildung. „Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut“, betont Michael E. Wertheimer, geschäftsführender Gesellschafter.

Mit dem umfassenden Sortiment, kompetenter Beratung und modernen Ausstellungen bietet Maier + Kaufmann alles, was für Bau- und Modernisierungsvorhaben benötigt wird.

Weitere Informationen gibt es direkt an den vier Standorten vor Ort oder online. „Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen Ihre Projekte zu verwirklichen“, so Wertheimer.