Anzeige Alles über Ausbildung

Geschäftsführer Nicolas Kipp ergänzt: "Es ist uns wichtig, als attraktiver Ausbildungsbetrieb zu überzeugen und die besten Auszubildenden für unser Unternehmen zu gewinnen. Generell werden wir den Bereich Ausbildung stark ausbauen."

So ist geplant, die Lehrwerkstatt bis Ende des Jahres um das Doppelte zu vergrößern und weitere moderne Maschinen dafür anzuschaffen. Momentan werden jährlich vier bis fünf Lehrlinge im gewerblichen Ausbildungsbereich aufgenommen, künftig sollen es sechs bis acht sein.

Folgende Ausbildungsberufe bietet KIPP an: Studium an der Dualen Hochschule

n Bachelor of Engineering Maschinenbau, Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen, Bachelor of Science Informatik, Bachelor of Arts Industrie und Bachelor of Arts International Business.

Ausbildung

n Industriemechaniker, Werkzeugmechaniker, Verfahrensmechaniker, Zerspanungsmechaniker, Mechatroniker, Industriekaufmann, Fachkraft für Lagerlogistik und Technischer Produktdesigner.