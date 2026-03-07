Anzeige: Alles rund um den Hund

Die Messe Offenburg verwandelt sich am 14. und 15. März zur Internationalen Rassehundeausstellung in einen Treffpunkt für Hundefreunde aus ganz Europa.

Die Internationale Rassehundeausstellung bietet auch in diesem Jahr ein vielseitiges, familienfreundliches Programm für Züchter, Hundesportbegeisterte und Besucher mit Hund. Kein Wunder also, dass der Landesverband Baden-Württemberg für Hundewesen wieder mit rund 4000 teilnehmenden Hunden rechnet. An beiden Ausstellungstagen ermitteln fachkundige Richter den schönsten Hund jeder Rasse. Im Finale wird schließlich der schönste Hund der gesamten Ausstellung gekürt.

Im Ehrenring (Halle 1) erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm aus Unterhaltung, Sport und Wissensvermittlung. Zu den Höhepunkten zählen Vorführungen der BRH-Rettungshundestaffel, die beliebte Comedy Dog Show mit Leonid Beljakov sowie der bewegende Auftritt von Kurt Brei mit seinem Blindenführhund Lando. Ab 15 Uhr stehen an beiden Tagen die Endausscheidungen der Rassehunde im Mittelpunkt.

Dog-Dancing-Qualifikation für die Crufts 2027

Ein Highlight ist die VDH-Qualifikation im Dog Dancing zum International Freestyle der Crufts 2027 in Birmingham – dem weltweit bedeutendsten Wettbewerb dieser Sportart. In Offenburg treten die besten deutschen Teams gegeneinander an, um den einzigen Startplatz für Deutschland zu sichern.

Die Gäste erwartet unter anderem ein bewegender Auftritt von Kurt Brei mit seinem Blindenführhund Lando. Foto: Messe Offenburg

Ein zentrales Anliegen der Veranstaltung ist die verantwortungsvolle Hundehaltung. An den Rassehunde-Informationsständen beraten erfahrene Experten zu Eigenschaften und Bedürfnissen verschiedener Hunderassen – eine wertvolle Orientierung für alle, die darüber nachdenken, ihr Leben mit einem vierbeinigen Familienmitglied zu bereichern.

Wer sich im Vorfeld umfassend informieren möchte, ist auf der Rassehundeausstellung Offenburg genau richtig: In persönlicher Atmosphäre erhalten Besucher ehrliche, praxisnahe Einblicke in rassespezifische Besonderheiten, typische Verhaltensweisen und die individuellen Bedürfnisse eines Hundes.

Im Informationsforum Hund erwarten die Besucher praxisnahe Fachvorträge, unter anderem zu den Themen „Ein Hund zieht ein“, „Der Bürohund“ sowie “Alles über den Blindenführhund“.

Erlebnis für Besucher mit Hund

Die Ausstellung bietet für mitgebrachte Hunde attraktive Mitmachangebote: die Besucherhunde-Trophy, bei der alle Hunde teilnehmen können sowie das Windhund-Coursing, das sportliche Action und Spaß für Mensch und Hund bietet.

Weitere Infos gibt es auf der Website der Messe Offenburg und beim VDH-Landesverband Baden-Württemberg unter www.vdhbw.de .