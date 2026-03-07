Anzeige: Alles rund um den Hund

Die Messe Offenburg verwandelt sich am 14. und 15. März zur Internationalen Rassehundeausstellung in einen Treffpunkt für Hundefreunde aus ganz Europa.
Die Internationale Rassehundeausstellung bietet auch in diesem Jahr ein vielseitiges, familienfreundliches Programm für Züchter, Hundesportbegeisterte und Besucher mit Hund. Kein Wunder also, dass der Landesverband Baden-Württemberg für Hundewesen wieder mit rund 4000 teilnehmenden Hunden rechnet. An beiden Ausstellungstagen ermitteln fachkundige Richter den schönsten Hund jeder Rasse. Im Finale wird schließlich der schönste Hund der gesamten Ausstellung gekürt.