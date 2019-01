Intersport-Kirsner im Parkhaus am Kriegsdamm in Rottweil befindet sich mitten im WSV-Fieber. Liebhaber des Wintersports können sich voll ausstatten und dabei noch mächtig sparen. Welche Sachen gebraucht werden, richte sich nach Sportart und Wetter, so Inhaber Marius Kirsner. Die Schneefälle haben sehr gute Bedingungen für den langersehnten Wintersport geschaffen. Ob Ski, Schuhe, das richtige Outfit oder Zubehör, bei Intersport-Kirsner gibt es das ganze Spektrum für Ski und Langlauf zu günstigen Preisen. Auch wer den Winter beim Schneeschuh-Laufen oder einem Spaziergang genießen möchte, erhält bei Intersport-Kirsner das passende Outfit in Form warmer Jacken und Schuhen sowie vielen passenden Accessoires.