Anzeige Alles für ein entspanntes Fest

Zur richtigen Stimmung gehören natürlich auch Geschenke und gutes Essen. Doch da fangen die Probleme oft an. Aber nicht in Horb am Neckar. Dafür sorgen die Horber Geschäftsleute und Gastronomen. Frische, regionale Zutaten und Inspiration für das Weihnachtsessen im heimischen Esszimmer bekommt man beispielsweise bei der Metzgerei Kaupp in Altheim. Für das weihnachtliche Ambiente am Esstisch sorgen die Accessoires von Raible Wohnideen. Dort finden sich sicherlich auch Geschenke für die Lieben.

Wer sich an den Festtagen lieber bekochen lassen möchte, ist im Forellengasthof Waldeck bestens aufgehoben. Dort finden bis zu 100 Festgäste Platz. Auch die Landgaststätte Priorberg in Dettingen hat an den Feiertagen geöffnet. Gutes Essen hat natürlich auch außerhalb der Weihnachtszeit seinen Platz. Also warum nicht einen Schlemmergutschein unter den Baum legen? Etwa von Straub’s Krone in Bildechingen.

Aber Horb hat noch mehr zu bieten. Tolle Geschenkideen hat beispielsweise das Team des Horber Wein- und Teehauses vorbereitet. Und beim Damenausstatter Gramer Mode warten viele Adventsschnäppchen auf ihre Käufer. Wer Weihnachtseinkäufe erledigen und gleichzeitig etwas Gutes tun möchte, kann sich an die Kommode der Erlacher Höhe wenden. So kann man den Weihnachtstagen entspannt und mit Vorfreude entgegen blicken.