Anzeige Alles für die kalte Jahreszeit

Dekorative Pflanzgefäße, Windlichter, Körbe und viele bunte Herbstblüher sind aktuell im Angebot. In der Baumschule gibt es alles für den Garten im Herbst, denn der Herbst ist bekanntermaßen die beste Jahreszeit zum Heckenpflanzen. Die große Allerheiligen-Ausstellung zeigt ab diesem Sonntag Ideen für die Gestaltung und Pflege von Gräbern und bietet eine Vielzahl an liebevoll gesteckten Grabschalen und -gestecken. Die Mauk Gartenwelt stellt sich bereits auf Weihnachten ein und eröffnet ihre Krippenausstellung sowie den geschmackvoll dekorierten Weihnachtsmarkt. Geboten werden Deko-Artikel für Advent und Weihnachten, Baumschmuck und natürlich Beleuchtung. Der Trend dieses Weihnachtsfestes sind Beerenfarben und Smaragdgrün, wobei auch Klassiker wie Weiß, Silber und Gold wunderbar modern mit beispielsweise mintgrün kombiniert werden können. Für eine gemütliche Atmosphäre sorgen zunehmend LED-Lichter, die in Laternen, Windlichtern und – ganz neu bei Mauk – in Deko-Kaminen eingesetzt werden. Das Bistro hat an diesem Sonntag bereits ab 12 Uhr geöffnet und bietet eine reichhaltige Speisekarte mit herbsttypischen Gerichten wie Kalbsrahmgulasch mit hausgemachten Semmelknödeln, Kürbissuppe oder Hähnchenschnitzel im Knuspermantel. Zum letzten Mal ist am Sonntag der Sonderverkauf im Zelt geöffnet und bietet Schnäppchenjägern noch einmal die Chance, zuzugreifen.