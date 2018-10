Anzeige Alles Bio und glückliche Tiere

Wie immer steht die artgerechte Tierhaltung im Mittelpunkt. Ernst-Hermann Maier, der sich als "Rinderflüsterer" einen Namen gemacht, seine Tochter Annette und sein Sohn Edgar wissen: Eine moderne Rinderrasse ist kompromisslos auf Leistung gezüchtet. Jedes Kilo, jeder Liter mehr, jede Woche, jeder Tag an dem ein Tier früher geschlachtet werden kann und kein Futter mehr verbraucht, zählt. Immer am Limit, benötigen die Tiere Kraftfutter, um den hohen Energiebedarf für die schnelle Eiweißproduktion zu decken.

Artgerechte Tierhaltung ist anders: Ernst Hermann Maier hatte mit wenigen Mitgliedern einen Verein zur Förderung einer neuen Art der Tierhaltung gegründet. Die Idee, die dahintersteckt: Auch ein Tier hat das Recht, in Würde zu leben und zu sterben. Maier entwickelte eine mobile Schlachtbox. Bis zu ihrer Zulassung dauerte es Jahre. Und er hielt seine Rinder im freien Familienverband auf der Weide – ohne Kraftfutter, im Sommer und im Winter. Leben in Freiheit wie der Ur, der Vorfahre der heutigen Rinder – daher auch der Name Uria.

Frische Luft, Sonne, Regen, Wind, Schnee, Kälte, Jahreszeiten und Temperaturwechsel sorgen für Abhärtung und eine robuste Gesundheit. Dichtes, glänzendes Fell, klare Augen, glattes Horn sowie ein aufmerksames und ausgeglichenes Wesen zeugen von der Stärke der Uria-Rinder. Der Tierarzt ist ein seltener Gast.