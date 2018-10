Anzeige Alles aus einer Hand

"Wir wollten unseren Kunden etwas Besonderes bieten", so die beiden Badexperten, ein Ziel das zweifelsfrei gelungen ist. Zahlreiche Auszeichnungen und eine Unmenge Post von zufriedenen Kunden unterstreichen dies.

"Die Spezialisierung auf Badmodernisierung war die richtige Entscheidung" verraten Harald und Rgina Fuss "es macht so viel Spaß, denn jedes Bad ist individuell und persönlich". Um dies zu erreichen, steckt Herzblut dahinter, aber auch ein enormes Fachwissen, Inspiration und Kundenfreundlichkeit. Dabei stellen sich die Badgestalter auch heute regelmäßig Zertifizierungen, um ihrem Ruf auch in Zukunft gerecht zu werden. "Geht nicht, gibt es nicht" und so ist auch im kleinsten Bad durch optimale Planung Genuss, Wohlfühlatmosphäre und Luxus möglich, wobei die individuellen Materialen zur persönlichen Note beitragen.

Obwohl die Renovierung selbst – alles aus einer Hand – in kurzer Zeit kompetent ausgeführt wird, ist Zeit ein wichtiger Faktor bei der Planung. "Um die Wünsche unserer Kunden komplett zu erfüllen, lernen wir sie und ihre Vorstellungen kennen und nehmen uns sehr viel Zeit für ein intensives Gespräch", so Regina Fuss. Die Sanierung ist weitem mehr, als "nur" die Kundenwünsche umzusetzen. Es ist das Bestreben das Ganze zu einer Wohlfühloase zu gestalten, die Harmonie in den Raum mit Funktionsbereich, Ruhezone und Intimsphäre einziehen zulassen, dies bedarf schon einer großen Kompetenz und Kreativität. So sind Farben Stimulation der Sinne, was die innere Balance harmonisiere.