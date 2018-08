Anzeige Alle ziehen an einem Strang

Erfahrungen aus den zurückliegenden Jahren veranlassten den GHV außerdem zur Erweiterung des Shuttle-Angebots. Neben dem Zügle "s’ Hermännle" wird auch ein altes Feuerwehrfahrzeug zur Verfügung stehen und die Strecken über unterschiedliche Haltestellen abdecken.

Ein "Industrie-Gottesdienst" eröffnet vormittags um 10.30 Uhr den Erlebnissonntag auf dem Betriebsgelände von Fensterbau Jourdan. Zahlreiche Programmpunkte und Info-Stände mit Bewirtung und Live-Musik lassen keine Langweile aufkommen und zeigen die Vielfalt des Lebens und Arbeitens in Althengstett.

Die Wohnschmiede von Bühler Holz und Handwerk ist in größere Räume umgezogen. Nach Umbau und Renovierung auf mehr als der doppelten Fläche des bisherigen Standortes öffnet die Wohnschmiede beinahe gegenüber in der Hauptstraße 14 (ehemals Grünling) am 8. September wieder ihre Pforten. In bewährter Weise präsentieren Mechthild und Joachim Bühler dort eine Auswahl des Schreiner-Handwerks.