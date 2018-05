Anzeige Alle bekommen Pokale

Das Festwochenende beginnt am Samstag, 5. Mai, um 13.30 Uhr mit einer Feuerwehrolympiade auf dem Schulgelände und dem Rathausvorplatz – bereits zum sechsten Mal richten die Straßberger Wehrmänner diese beliebten Wettkämpfe aus. Feuerwehrteams aus dem Zollernalbkreis und benachbarten Landkreisen werden in den verschiedenen Disziplinen um den Sieg streiten. Kraft, Geschicklichkeit und Schnelligkeit sind gefragt; Saugschlauchwerfen, Fahrzeugziehen oder der Zweikampf auf dem Balken über dem Schaumbecken verlangen den Teams wieder alles ab. Sowohl Aktive als auch die Jugendfeuerwehren kämpfen um einen Platz auf dem Siegerpodest. Wobei alle teilnehmenden Mannschaften bei der Siegerehrung Pokale erhalten – sie findet im Festzelt neben dem Feuerwehrgerätehaus statt und beginnt um 17.30 Uhr.

Am Abend lädt die Feuerwehr dann zur "Partynacht" im Festzelt ein. Stimmung, Gaudi und Spaß sind angesagt; die Partyband "Vollgas XXL" aus Südtirol, die der eine oder andere von ihren Auftritten im Alpendorf auf dem Cannstatter Wasen kennen wird, spielt auf. Dirndl und Lederhosen im Publikum sind gerne gesehen, aber kein Muss. Auch die beliebte "Grisu-Bar" ist geöffnet. Karten sind bei den Straßberger Zweigstellen der Sparkasse Zollernalb und der Volksbank Albstadt sowie bei den Straßberger Bäckereien Ströbel und Remensperger erhältlich; sie kosten im Vorverkauf sechs, an der Abendkasse sieben Euro.

Am Sonntag, 6. Mai, ist Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Straßberg. Ab 10 Uhr spielt die AH-Musikkapelle "Reiß-aus" aus Frohnstetten im Festzelt zum Frühschoppen auf. Um 11 Uhr wird der Mittagstisch eröffnet; auf der Speisekarte stehen unter anderem Schnitzel und der beliebte "Florian Krustenbraten". Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen am von den Feuerwehrfrauen vorbereiteten Buffet – und für die Kinder Spiele.