Anzeige: Albstadt freut sich auf die Literaturtage

Lesungen, Workshops, Vorträge, Konzerte, Theateraufführungen, Poetry-Slams – das gesamte Spektrum der literarischen und literaturnahen Formate wird bedient. Das Motto lautet „WortSchätze“; den Anfang macht die Eröffnungsgala, die am Freitag, 8. November, in der Festhalle in Ebingen über die Bühne geht. Markus Brock wäre als Moderator gesetzt gewesen, kann aber diesmal nicht und wird durch seine SWR-Kultur-Kollegin Silke Arning vertreten. Dazu musizieren „Südlich von Stuttgart“, Kabarettist Link Michel aktiviert die Zwerchfelle, und als literarischer Ehrengast gibt sich Gaby Hauptmann die Ehre.

Die ist auch am nächsten Tag, dem 9. November, noch da und liest am Abend, wieder in der Festhalle, aus ihrem jüng-sten Werk „Traum vom besseren Leben – Die Frauen vom See“. Zuvor, am Nachmittag, gibt Kinderbuchautorin und -illustratorin Susanne Smajic im Kunstmuseum Einblick in den Entstehensprozess eines Kinderbuchs, und bereits um 14 Uhr beginnt im Capitol Filmpalast eine „Herr-der-Ringe“-Filmnacht. Der Abspann läuft um 4 Uhr morgens – der „Director’s Cut“ ist extralang.

Der Sonntag, 10. November, bringt den Workshop „Zwischen(t)räume“ im KulTurm und am Abend im Kunstmuseum eine Lesung von Patrick van Odijk aus dessen Buch „Der falsche Vermeer“ – es geht um Kunstfälschungen im Holland der Kriegsjahre. Am Montag, 11. November, referiert Christoph Wagner über die Anfänge der Naturheilkunde in der Region, am Dienstag, 12. November, ist „Französischer Filmabend“ im Capitol – er beginnt freilich schon am Nachmittag.

Mangas wechseln mit Märchen – und mit Morden

Um Mangas geht es am Freitag, 15. November, im Kunstmuseum, später am Tag ist Kinderkino im KulTurm, und um 20 Uhr beginnt Jan Weilers Lesung im Auditorium des TEZ von Groz-Beckert – bekannt wurde er durch „Maria, ihm schmeckt’s nicht“; sein neues Buch heißt „Munk“. Zeitgleich macht die „European Outdoor Filtour“ Station im Capitol, und Isa Klink liest im Pfeffinger „Lamm“ aus ihrem Krimi „Gnadenkalt“.

Noch ein Krimi steht am Samstag, 16 Oktober, in der Ebinger Festhalleauf der Agenda: „Im Auftrag der Toten“ von und mit Axel Petermann. Im Kunstmuseum wird die Ausstellung „Claudia Berg – Italienische Reisen“ eröffnet. Am Sonntag, 17. Oktober, erzählt Sigrid Maute Märchen im Maschenmuseum; parallel dazu fragt in St. Josef der Theologe Andreas Knapp „Haben wir für Gott noch Worte?“. Am Abend inszeniert das Berliner Kriminal Theater in der Ebinger Festhalle Agatha Christies „Zeugin der Anklage“; zeitgleich präsentiert Katrin Frische im Lautlinger Schloss ihre Biografie von Karl Friedrich von Hohenzollern, dem Sigmaringer Fürsten und Unternehmer.

Ihren Roman “Schall und Rauch“ präsentiert Silvia Hildebrandt am Dienstag, 19. November, im KulTurm. Am 20. November lesen Gisela Dreer und Thorsten Rach in der Ebinger Martinskirche aus Bernhard Schlinks „Das späte Leben“, und im Kunstmuseum illustriert Künstler Holger Much live die Lesung „Wenn die Gondeln Trauer tragen“ mit Germain Paulus. Tags drauf liest Welf Schröter im KulTurm aus den Briefen Karola Blochs und Rolf-Bernhard Essig in der Stadtbücherei aus „Allererste Sahne oder Wenn der Kuchen spricht, schweigen die Krümel“. Es geht um Redensarten.

Der Freitag. 22. November, briungt im „Gleis4“ die erste Finalrunde von „The Battle – Rap Edition“, im Stauffenberg-Schloss Gitarrenmusik mit Peter Finger, in der Stadtbücherei Impro-Theater mit den „Mauldäschle“, in der „Fabrik“ in der Gartenstraße 95 einen Poetry Slam und im Pfeffinger FC-Clubheim ein „Schiri-Quiz“ mit Jonas Toranzo.

Am Samstag, 23. November konzertiert das Städtische Orchester Albstadt unter dem Motto „Es war einmal...“ in der Ebinger Festhalle. Am Dienstag, 26. November, liest Alena Schröder aus ihrem Familienroman „Bei euch ist es immer so unheimlich still“, und am Mittwoch 27. November, setzt Literatur-Arbiter Denis Scheck den Schlusspunkt: „Schecks Bestsellerbibel“ – was kann danach noch kommen?