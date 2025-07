Albstadt wird 50. Seit Monaten finden Jubiläumsveranstaltungen statt, doch das viertägige Jubiläumsfest steht noch bevor. Ein breites und vielfältiges Programm soll alles bisher Gewesene in den Schatten stellen und die Albstädter erfreuen.

Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist das dritte Juliwochenende, das bereits am Donnerstag, 17. Juli, beginnt und am Abend des Sonntags, 20. Juli, endet.

Mehr als 40 Vereine aus allen neun Stadtteilen, dazu Gruppen, Organisationen, Firmen und städtische Einrichtungen gestalten das Fest mit über 100 Ständen – rund 40 Pagoden und Zelte und 30 Hütten und Verkaufsstände und Wägen – aktiv mit. Außerdem wird es gestaltet mit einem umfangreichen Begleitprogramm und rund 50 Programmpunkten.

Zu den Highlights der Veranstaltungen gehört unter anderem die Band Hautnah, die den Auftakt des Stadtfestes gestalten wird. Die Band steht als Inbegriff für absolute Livemusik und ist durch ihre musikalische Flexibilität und ihrer langjährigen Bühnenerfahrung ein Garant für gute Stimmung. Mit mehr als 80 Auftritten pro Jahr hat sich die Band mit ihrer süddeutschen Power weit vorne im Unterhaltungsgenre positioniert und ist mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Die offizielle feierliche Eröffnung des Stadtfestes moderiert SWR-Moderator Markus Brock. Dieser kommt mit jungen und jung geblieben prominenten Gästen, Sponsoren und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ins Gespräch – darunter OB Roland Tralmer, Landes-Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut, Bürgermeister aus Chambéry Thierry Repentin, Unternehmerin Myriam Mebold und Kulturamtsleiter Martin Roscher. Der Festakt wird von der Albstädter Band „Südlich von Stuttgart“ begleitet und bereichert das Stadtfest im Anschluss noch mit einem Konzert.

Die Band The Wright Thing wird am Samstag, 19. Juli, auftreten. The Wright Thing ist ein einzigartiges Projekt, das herausragende Sänger und Musiker aus der ganzen Welt vereint. Gegründet vom britischen Keyboarder und Bandleader Jason Wright (Incognito, Freeez), ist die Band als konstante Sensation aus der deutschen Livemusikszene nicht mehr weg zu denken.

Ein weiteres Muss auf dem Stadtfest liefert die Biodiversitätsshow des Techno-DJs und Biologen Dominik Eulberg. In einer Kombination aus wissenschaftlichem Vortrag und Techno-Set stellt Eulberg das Thema Biodiversität ins Rampenlicht. Dabei geht er auf konkrete Zusammenhänge zwischen Artenvielfalt, Mensch und Umwelt ein, während er sowohl die Auswirkungen des Biodiversitätsverlusts fokussiert als auch Lösungsansätze vermittelt. Zentraler Bestandteil der multimedialen Live-Show sind mit Synthesizer eingebundene Klangbilder aus der Natur, durch die Eulberg die lokale Tier- und Pflanzenwelt erfahrbar macht. Naturaufnahmen des renommierten und mehrfach preisgekrönten Naturfilmers Jan Haft ergänzen die Show visuell.

Sehr unterhaltsam dürfte auch das lebendige Schachspiel am Samstagvormittag sein. Dort werden sich OB Tralmer und der Meßstettener Bürgermeister Frank Schroft in einem Duell mit lebendigen kostümierten Schachfiguren messen. Auch ein ökumenischer Gottesdienst wird während des Stadtfestes am Sonntagmorgen gefeiert. Mitwirkende sind: das Pop-Chorprojekt unter der Leitung von Dagmar Conzelmann und Martin Wäschle, Pop-Musikreferent Christian Zimmermann mit Band und die Albstädter Posaunenchöre.

VfB-Fans aufgepasst: Auch die Anhänger des frischgebackenen Pokalsiegers kommen auf ihre Kosten. VfB im Ländle ist mit seiner Sommer Tour 2025 am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in Albstadt zu Gast und präsentiert den DFB-Pokal in Albstadt.

Hauptsponsor der gesamten Veranstaltung ist die Sparkasse Zollernalb. Weitere Sponsoren des Stadtfestes sind: Volksbank Albstadt eG, BeSave, Struwepeter, Imnauer Fürstenquelle. Ein herzlicher Dank gilt allen Sponsoren, ohne deren wertvolle Unterstützung das Stadtfest so nicht realisierbar wäre.