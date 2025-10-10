Anzeige: Aktionstag mit Biss

Wenn sich die Wälder rund um Schömberg in warmes Gold und Rot kleiden, lädt die Glücksgemeinde wieder zum beliebten Aktionstag mit verkaufsoffenem Sonntag ein.
Auf einen bunten Herbsttag voller Genuss und Erlebnisse für die ganze Familie können Besucher am Sonntag, 12. Oktober, freuen. Den Auftakt bildet die Vernissage zur Fotoherbst-Ausstellung um 10.30 Uhr im Rathaus-Foyer. Gezeigt wird das Beste aus 25 Jahren Schömberger Fotoherbst, dem internationalen Festival für serielle Reise- und Reportagefotografie.