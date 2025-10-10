Anzeige: Aktionstag mit Biss

Wenn sich die Wälder rund um Schömberg in warmes Gold und Rot kleiden, lädt die Glücksgemeinde wieder zum beliebten Aktionstag mit verkaufsoffenem Sonntag ein.

Auf einen bunten Herbsttag voller Genuss und Erlebnisse für die ganze Familie können Besucher am Sonntag, 12. Oktober, freuen. Den Auftakt bildet die Vernissage zur Fotoherbst-Ausstellung um 10.30 Uhr im Rathaus-Foyer. Gezeigt wird das Beste aus 25 Jahren Schömberger Fotoherbst, dem internationalen Festival für serielle Reise- und Reportagefotografie.

Flohmarkt von Kindern für Kinder Von 11 bis 18 Uhr öffnet sich im Herzen Schömbergs ein vielseitiges Programm mit Einkaufsglück, regionalem Bauernmarkt, großem Flohmarkt sowie spannenden Mitmachaktionen für Kinder.

Ein besonderes Highlight für die jüngsten Gäste ist der Kinderflohmarkt im Kurpark: Kinder können sich ab 11 Uhr direkt bei der Glückszentrale kostenfrei anmelden, eine Decke mitbringen und ihre Spielsachen, Bücher, Kleidung oder Kuscheltiere verkaufen.

Einkaufen mit „Biss“ am Sonntag

Der verkaufsoffene Sonntag wird erneut von den Schömberger Einzelhändlern in Kooperation mit der Touristik und Kur veranstaltet und verwandelt die Ortsmitte in einen lebendigen Treffpunkt für alle Generationen. Passend zum Motto des Tages, gibt es im Einzelhandel für den herzhaften Biss auch wieder einen frischen Apfel zu jedem Einkauf.

Bauernmarkt mit regionalen Produkten

Auf dem Lindenplatz lädt der beliebte Bauernmarkt zum Schlemmen, Stöbern und Einkaufen ein.

Von Käse, Wurst, Marmeladen und Honig über selbstgebrannte Spezialitäten bis hin zu handgefertigten Deko-Artikeln ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ergänzt wird das Angebot durch weitere kreative und handgemachte Produkte entlang der Liebenzeller Straße, die zum Flanieren und Genießen einladen.

Bunte Spielewelt mit Kreativangeboten

Für Spiel, Spaß und Bewegung sorgt die bunte Spielewelt im Kurpark. Kreativ wird es bei der Mal-Aktion der Touristik & Kur in der Glückszentrale – hier kann jeder seiner Fantasie freien Lauf lassen nach dem Motto „Mit einem Glückscent bist du dabei – bemale deine Einkaufstüte“. Zudem gibt es wieder einen großen Flohmarkt in der Hugo-Römpler-Straße, Oktoberfest-Stimmung im Festzelt des Musikvereins auf dem Parkplatz von Modehaus Bertsch.

Feuerwehr feiert 50-jähriges Bestehen

Die 50 Jahre Jubiläumsfeier der Gesamtwehr Schömberg mit Fahrzeug-Schau auf dem Parkplatz Edeka Eitel gibt Einblick in die Spezialisierungen der fünf Abteilungen.

Übungen der Jugendfeuerwehr sowie deren Spielstraße für interessierte Besucher runden die Präsentation der ortsansässigen Brandschutzkräfte ab.

Auf dem Parkplatz des Malergeschäfts Zillinger in der Liebenzeller Straße 10 tanzen die WSV Tanz Kids um 13.45 Uhr. Im Anschluss folgt die große und beliebte Kofferversteigerung um 14.30 Uhr.

Aus eigenen Äpfeln wird Apfelsaft

Ein neues Highlight dieses Jahr ist die Mobile-Saftpresse. Hier wird frischer Apfelsaft direkt vor Ort produziert. Eigene oder gekaufte Äpfel können mit Voranmeldung bei der Touristik & Kur und einem Unkostenbeitrag gepresst werden. Sobald 50 Kilo Äpfel erreicht sind, kann der leckere Saft fließen. Der verkaufsoffene Sonntag in Schömberg zeigt einmal mehr, wie vielfältig und lebendig die Glücksgemeinde ist.