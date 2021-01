Anzeige Aichhalden als Musterbeispiel

Kräftig gewachsen ist die Gemeinde auch nach Einwohnern. Wohnten nach der Volkszählung im Mai 1939 noch 2899 Männer und Frauen in Aichhalden und Rötenberg, wurde bereits 1999 mit 4141 Einwohnern die 4000er-Schallmauer erstmals übersprungen. Der bisherige Höchststand datiert aus dem Jahre 2000 mit 4199 Bürgern.

Die um die Jahrtausendwende einsetzende Landflucht, Geburtenrückgänge und demografischer Wandel überstand die Gemeinde ohne größere Blessuren. Lediglich 2013 und 2014 wurde die 4000er-Marke geringfügig unterschritten. Stand Juni 2019 wohnen 4170 Personen in der Gesamtgemeinde.

Mehr als 400 Bürger wandern aus Not in die USA aus

Ein Blick lohnt sich in die Geschichtsbücher der beiden Ortsteile. So soll Rötenberg im 11. Jahrhundert mit den drei Teilen Altenberg, Bach und Dorf Rötenberg entstanden sein. Der zuvor römische Einfluss – auf dem Brandsteig stand ein römischer Posten mit Gutshof und Umspannstation – wurde durch die Landnahme der Alemannen begrenzt, die wiederum den Franken weichen mussten. Letztere brachten das Christentum mit, wodurch Rötenberg schon um 1128 eine eigene Kirche erhielt.

Durch mehrere Kriege wurde die Bevölkerung stark dezimiert. Zudem brachten Missernten in den 1850er-Jahren Not und Elend, weshalb mehr als 400 Rötenberger in die USA auswanderten. Bis 1935 hatte der Ort zwei unabhängige Schulen, bis 1953 zwei verschiedene Bürgermeister, ehe sich am 1. Januar 1969 die selbstständigen Kommunen Rötenberg und Bach-Altenberg zusammenschlossen.

Aichhalden wurde erstmals 1223 urkundlich erwähnt. Es spricht vieles dafür, dass die Besiedlung stark vom Kloster Alpirsbach beeinflusst worden ist. Von 1444 bis 1547 wird Aichhalden als Städtlein erwähnt. Wohl darauf ist der heutige Straßenname "Hintere Stadt" zurückzuführen.

Eine wesentliche Rolle in der Geschichte Aichhaldens spielten zahlreiche Brände. Zwischen 1890 und 1950 brannten allein 70 Häuser und Höfe ab, die meist ein Opfer des "Aichhalder Blitzes" waren.

Bis 1933 bestand Aichhalden aus den selbstständigen Teilgemeinden Vorderaichhalden und Hinteraichhalden, die wichtige Beschlüsse getrennt fassten. Mit der Eingemeindung von Rötenberg musste Aichhalden im Gegenzug Bereiche des "Lienberg" und den "Brambach" mit rund 250 Einwohnern und 330 Hektar Fläche an die Stadt Schramberg abtreten.