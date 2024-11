Anzeige: After Season Race Party bei Bliss Autosport

1 Wer eines der 50 Tickets ergattert, die am Samstag, 23. November, ab 15 Uhr an der Tageskasse angeboten werden, darf sich auf die Fahrt in einem Rallyeauto mit einem Rennprofi freuen. Foto: Bliss Autosport

Die Rennsaison ist vorbei, aber das Adrenalin fließt weiter! Bliss Autosport lädt am Samstag, 23. November, zur siebten After Season Race Party auf das Firmengelände in Kippenheim ein.









Die bereits siebte Auflage der After Season Race Party bei Bliss Autosport wartet wieder mit einem motorsportgeladenen Programm auf, das die Herzen von Rennsportfans höher schlagen lässt, so Firmeninhaber Oliver Bliss. Am Samstag, 23. November, dürfen sich die Gäste auf dem Firmengelände in der Alemannenstraße 1 in Kippenheim bei freiem Eintritt von 15 bis 0 Uhr außerdem auf musikalische Unterhaltung und kulinarische Leckereien freuen.

Eines der absoluten Highlights sind die 100 Rallye-Taxifahrten, die zwischen 16 und 18 Uhr stattfinden. Dabei erleben die Teilnehmer Rennaction hautnah. Sie nehmen als Copilot in einem von 30 Autos Platz, die Fans größtenteils aus der Deutschen Rallye-Meisterschaft bekannt sein dürften. Lesen Sie auch Das Besondere: Gesteuert werden die „Taxis“ jeweils von einem Rennprofi – so zum Beispiel von Tom Kässer, der bei den FIA-Motorsport-Games in Spanien vor zwei Wochen in der Disziplin „Rallye4“ die Goldmedaille für Deutschland geholt hat. Ebenfalls am Steuer sitzt Walter Gromöller, der im August sowohl die DRM Nationals als auch die DRM Classic für sich entschied. Auch der 15-fache Gewinner der Rallye Köln-Ahrweiler, Georg Berlandy, lädt zur Schnupperfahrt in seinem MATS BMW M3 ein. Für die Taxifahrten wurde eine drei Kilometer lange Strecke konzipiert, die vom Rasthof Mahlberg über Wirtschaftswege verläuft. 50 Fahrten sind bereits gebucht, die anderen 50 können ab 15 Uhr an der Tageskasse erworben werden. Da auch dieses Jahr wieder rund 1000 Besucher erwartet werden und die Tickets erfahrungsgemäß blitzschnell vergriffen sind, empfiehlt Oliver Bliss, unbedingt rechtzeitig da zu sein. Drei Moderatoren führen durch den aufregenden Tag Insgesamt drei Moderatoren führen im Innen- und Außenbereich gut gelaunt durch den abwechslungsreichen Tag. Natürlich werden sie einige der glücklichen Copiloten interviewen, um zu erfahren, wie diese die aufregende Fahrt mit den Rennsportlern erlebt haben. Firmeninhaber Oliver Bliss gibt seine Leidenschaft für den Motorsport auch in seinem Autohaus an die Kunden weiter. Foto: Bliss Autosport Die Rallye-Taxifahrten sind aber längst noch nicht alles, denn im Anschluss wartet ein buntes Programm. So sorgen der DJ mit heißen Beats und einer Lasershow sowie Alleinunterhalter Opa Karl für Stimmung, die Titelträger der Deutschen Rallye-Meisterschaften stehen in interessanten Interviews Rede und Antwort. Wer wird der Champ der Ortenau? Das wird sich an den beiden professionellen Rallye-Fahrsimulatoren zeigen, die speziell für das Event aufgestellt werden. Die schnellsten Fahrer dürfen sich über großartige Preise freuen. Tolle Preise werden übrigens auch im Rahmen der großen Tombola verlost. So gibt es unter anderem ein Wochenende für zwei Personen in einer Ferienwohnung an der Ostsee, Tickets für die Deutsche Tourenmeisterschaft (DTM) oder einen Gutschein für ein ADAC-Sicherheitstraining. Selbstverständlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz: An der Cocktailbar genießen die Gäste erfrischende Drinks und Cocktails, der Catering-Dienst serviert leckere Grillspezialitäten. Für die süßen Leckermäuler gibt es an der Naschbar frisch zubereitete Waffeln und Crêpes. „Unsere Gäste dürfen sich auf eine wunderbare Zeitreise durch die Rallye-Geschichte freuen“, verspricht Oliver Bliss. Der 58-Jährige weiß, wovon er spricht. Durch seine rennbegeisterten Eltern hat er nämlich selbst Benzin im Blut und kann seit den 1980er-Jahren auf zahlreiche sportliche Erfolge zurückblicken. Für das Verständnis der unmittelbar betroffenen Einwohner und der umliegenden Gemeinden gegenüber dem Event sei er jedes Jahr dankbar, betont Bliss. Und es lohnt sich: Denn die Einnahmen der Veranstaltung dienen dem guten Zweck. 50 Prozent gehen an das Kinderhospiz Ortenau/Offenburg. Die andere Hälfte kommt der Rehabilitation des jüngst verunglückten Ortenauer Rennfahrers Max Dilger zugute.