Der ZG Raiffeisen Markt Donaueschingen lädt die Kunden am Samstag, 23. November, zum großen Adventsmarkt von 9 bis 16 Uhr ein.

Der Umbau des ZG-Raiffeisen-Marktes startete bereits im Sommer 2024, das neue Ladenkonzept wurde mit modernen Elementen wie zum Beispiel Highlightwänden im Markt umgesetzt.

Circa eineinhalb Monate galt es, die bisherigen Abläufe zu optimieren, für eine optische Aufwertung der Produktpalette und für eine neue Aufteilung der Regale zu sorgen.

Entstanden ist ein großzügiger Kassenbereich mit zwei Blöcken in der Mitte des ersten großen Verkaufsraumes, in dem vorwiegend Lebens- und Futtermittel angeboten werden.

Kassiererin Monika Schmidt im neu gestalteten Kassenbereich. Foto: Wolfgang Limberger

Der zweite Bereich ist die sehr große Gartensektion mit einem riesigen Angebot an Topfpflanzen und an allem, was Gartenliebhaber benötigen. Der bisherige Lebensmittelmarkt wurde vergrößert. Die regionalen Anbieter – Metzger und Bäcker – sind weiterhin zu finden.

Neues Marktkonzept

Ein besonderes Augenmerk galt der neuen Einrichtung des umfangreichen Weinangebotes. Hier haben die Verbraucher die Gelegenheit, ihren Lieblingswein in der übersichtlichen Anordnung nach den verschiedenen Winzergenossenschaften zu finden.

Der bisherige Bestandsmarkt wurde also auf ein neues Konzept umgestellt und soll die Besucher am Samstag, 23. November, im Raiffeisen-Adventsmarkt mit dem großen Angebot in den verschiedenen Bereichen überzeugen.

Der stellvertretende Marktleiter Diego Maier vor dem neuen Weinsortiment. Foto: Wolfgang Limberger

Von 9 bis 16 Uhr erhalten die Besucher die Gelegenheit, sich professionell beraten zu lassen und nach Herzenslust das große Angebot zu begutachten. Besonders die vielseitige Kombination aus Haus- und Gartenartikeln sowie Lebensmitteln, Bekleidung und auch einem Fastnachtssortiment lockt die Kunden in die Güterstraße 20.

Kundenkontakt und Kundennähe sind dem Team des Marktes ein großes Anliegen. Darin sehen sie ein wichtiges Merkmal ihrer Arbeit und eine besondere Position inmitten des großen Verkaufsangebotes in Donaueschingen.