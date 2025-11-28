Anzeige: Advent im Städtli Zell

Vor einem Jahr wurde der weihnachtliche Markt „Advent im Städtli“ erstmals von Mitgliedern und Helfern des Vereins „Bürgerheim Zell“ sowie des Gewerbevereins auf die Beine gestellt – die Kooperation erwies sich als erfolgreich und wird jetzt fortgesetzt: Am Freitag, 28. November, locken über zwanzig Stände ab 16 Uhr auf den Hans-Fräulin-Platz und in den Hof des „Löwen“. Allmählich weihnachtet es im Städtli, ersten Glanz verbreiten stimmungsvoll geschmückte Straßen, Plätze und Gebäude.

Schauplätze im Zentrum erstrahlen in voller Pracht Auch die beiden Schauplätze mitten im Zentrum werden sich in schönster Pracht präsentieren: Der Innenhof des Seniorenzentrums, der Hans Fräulin-Platz, und der Hof des Gasthauses „Löwen“. Nur wenige Schritte verbinden die Orte. Die Besucher können bequem hin und her bummeln, ohne etwas zu verpassen. Zum Beispiel eine würzige Rinderroulade serviert mit Kronenbrot oder eine deftige Gulaschsuppe, beides gibt es im Löwen-Hof. Verlockend klingt weiter das Nudel-Kartoffel-Rahm-Gericht der Schweizer Alpen „Älplermagronen mit Apfelmus“. Dazu passt ein dampfendes Glas Heißer Aperol. Doch auch an den Ständen im Hof des Seniorenzentrums gibt es für jeden Geschmack das Richtige.

Ein großes kulinarisches Angebot gehöre ebenso zum Adventmarkt wie eine breite Auswahl kunsthandwerklicher Arbeiten, teilt Uli Merkle, Sprecher des Bürgerheim-Vereins mit. Gutes Essen und die Kaufangebote bilden den Schwerpunkt des Marktes, mit dem die Adventszeit in Zell eingeläutet werde. Pünktlich mit der Dämmerung werden die zahlreichen Weihnachtsbäume auf dem Hans-Fräulin-Platz im Lichterglanz erstrahlen, verspricht Merkle.

Klassisches Liedgut trägt zur Adventsstimmung bei

„Bei dieser Aktion des Bürgervereins schmücken alle Vereine und Institutionen, die über das Jahr über vom Bürgerverein finanziell unterstützt wurden, ganz individuell je einen Weihnachtsbaum“. Klassisches Liedgut, das bei keiner Veranstaltung im Advent fehlen dürfe, werde bei Klein und Groß zur vorweihnachtlichen Stimmung beitragen. Den Part der Unterhaltung übernehme eine Abordnung der Zeller Stadtmusik, teilt Merkle mit. Die Musiker ziehen über die Festmeile, um bekannte wie beliebte Weisen an verschiedenen Standorten zu Gehör zu bringen. Weihnacht heißt bekanntlich, anderen mit Geschenken eine Freude zu bereiten. Entspannt das Angebot der Buden zu durchstreifen, wäre eine gute Gelegenheit.

Die kunsthandwerkliche Produktpalette reiche laut Merkle von Holzartikeln über Textilwaren bis hin zu weihnachtlicher Dekoration. Vielerlei bietet auch die Speisekarte im Hans Fräulin-Hof: Angeboten werden traditionell Grillwürste, Hamburger dürfen verkostet werden und Pizza darf natürlich nicht fehlen. Als besondere Neuheit biete der Bürgerverein „Piccolini fritte“ an, wirbt Merkle. Es handele sich um eine süditalienische Spezialität – die zusammen mit dem passenden Rotwein gereicht werde. Das Team des „Café am Hans-Fräulin-Platz“ werde die Gäste wie gewohnt verwöhnen.

Die Qual der Wahl biete eine große Kuchenauswahl und ein guter Kaffee. Der Höhepunkt für die Jüngsten dürfte der Auftritt des Nikolaus bilden. Er werde die Kinder mit kleinen Geschenken überraschen und für strahlende Gesichter sorgen.

Café entspringt Bürgerengagement

Anzumerken bliebe, dass das Bürgerheim Zell mit seinem Bürgerverein auf Initiative des Ehrenbürgers Hans Fräulin zurückgehe. Seit genau zwanzig Jahren betreibt der Bürgerverein ehrenamtlich das Café als Ort der Begegnung für Bewohner des Bürgerheims wie für jedermann. Gefördert werden zudem Projekte in Zell.

Info: „Advent im Städtli“, Freitag, 28. November, ab 16 Uhr, Hans-Fräulin-Platz und Hof des „Löwen“.