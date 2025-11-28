Anzeige: Advent im Städtli Zell

Glühwein, Punsch und Kartoffelsuppe locken.
Vor einem Jahr wurde der weihnachtliche Markt „Advent im Städtli“ erstmals von Mitgliedern und Helfern des Vereins „Bürgerheim Zell“ sowie des Gewerbevereins auf die Beine gestellt – die Kooperation erwies sich als erfolgreich und wird jetzt fortgesetzt: Am Freitag, 28. November, locken über zwanzig Stände ab 16 Uhr auf den Hans-Fräulin-Platz und in den Hof des „Löwen“. Allmählich weihnachtet es im Städtli, ersten Glanz verbreiten stimmungsvoll geschmückte Straßen, Plätze und Gebäude.