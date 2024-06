Am 1. Juli 2024 endet die Amtszeit von Freudenstadts Oberbürgermeister Julian Osswald – fast auf den Tag genau 16 Jahre nach seinem Amtsantritt am 2. Juli 2008.

Julian Osswald wurde 1965 in Freiburg im Breisgau geboren. Nach Abitur und Wehrdienst studierte er bis 1994 an der Universität Stuttgart Geografie mit Schwerpunkt Wirtschaftsgeografie. Sechs Jahre lang arbeitete er danach in Stuttgart bei der Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH als Projekt- und Spartenleiter im Bereich städtebauliche Erneuerung, vorbereitende Bauleitplanung sowie Bodenordnung und Erschließung. Es folgte der Studiengang Immobilienwirtschaft der Fachhochschule Nürtingen. 2002 wurde Julian Osswald dann zum Verbandsdirektor des Regionalverbands Donau-Iller gewählt.

Mehr als 92 Prozent der Stimmen bei letzter Wahl

2008 wendete sich dann das Blatt. Julian Osswald, der seit 2005 der CDU angehört, trat bei der Oberbürgermeisterwahl in Freudenstadt an und holte gleich im ersten Wahlgang 82,48 Prozent der Stimmen. Ein Jahr später wurde er auch in den Kreistag des Landkreises Freudenstadt gewählt.

Ein Tänzchen in Ehren auf dem Freudenstädter Marktplatz am Lachyoga-Tag. (Archivfoto) Foto: Stadtverwaltung

Als Julian Osswald 2016 bei der Wahl zum Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Freudenstadt erneut antrat, holte er sogar 92,89 Prozent der Stimmen. Einer zweiten Wiederwahl wollte er sich aber nicht mehr stellen. Nach 16 Jahren im Amt sollte Schluss sein. Und so trat Julian Osswald bei der Oberbürgermeisterwahl 2024 nicht mehr an.

Viele gesteckten Ziele erreicht

„Ich glaube, Freudenstadt und ich, wir haben uns gesucht und gefunden“, sagte Julian Osswald bei seiner ersten Amtseinsetzung im Kurhaus am 7. Juli 2008. Damals gelobte er, „die Rechte der Stadt Freudenstadt gewissenhaft zu wahren und das Wohl ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern“.

Volksnah zeigt sich der OB beim Fototermin mit Kindern. (Archivfoto) Foto: Stadtverwaltung

Seine Hauptziele damals: einen besseren Autobahnanschluss gemeinsam mit der Stadt Horb, der Freudenstädter Tunnel, die Weiterentwicklung des Tourismus, die Stärkung des Handels, auch durch Schaffung einer City-Manager-Stelle.

Foto: Heinzelmann

Vieles davon hat Julian Osswald erreicht, und sogar noch mehr. Denn dass es noch während seiner Amtszeit möglich sein würde, an einem Campus Schwarzwald in Freudenstadt zu studieren, dass die dänische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 ihr EM-Camp in Freudenstadt aufschlagen oder es eine gemeinsame Gartenschau 2025 im „Tal X“ mit Baiersbronn geben würde, daran hat der frischgebackene Oberbürgermeister Julian Osswald bei seinem Amtsantritt vor 16 Jahren sicherlich nicht gedacht.

Großer Bahnhof zum ehrenvollen Abschied

Mit einer großen Feier im Kurhaus wird Oberbürgermeister Julian Osswald an diesem Freitag verabschiedet – mit dabei zahlreiche seiner Weggefährten sowie Günther Oettinger, ehemaliges Mitglied und Vizepräsident der Europäischen Kommission und Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, der eine Laudatio sprechen wird. Zwischen Musikstücken wird Julian Osswald schließlich vom Gemeinderat verabschiedet und darf sich am Ende noch im Goldenen Buch verewigen.

Erst mal mit Frau und Hund per Wohnmobil verreisen

Die Amtszeit von Julian Osswald als Oberbürgermeister endet am 1. Juli. Was er dann machen wird? Urlaub! Mit Frau und Hund möchte er im neuen Wohnmobil eine Reise nach Norwegen unternehmen, wie er jüngst dem Schwarzwälder Boten im Interview verriet.

Julian Osswald (rechts) mit Norbert Beck (links) und Michael Theurer nach dem Fassanstich beim Stadtfest (Archivfoto) Foto: Breitenreuter

Freudenstadt, der Stadt, an deren Verwaltungsspitze er 16 Jahre lang stand, und in der er zahlreiche, zum Teil wegweisende Projekte auf den Weg gebracht hat, den Rücken zu kehren, das kommt für Julian Osswald nicht in Frage. Mit seiner Familie wird er, wie er sagte, in Freudenstadt wohnen bleiben. Er möchte seinen Freundeskreis, den er sich im Laufe der Jahre aufgebaut hat, pflegen, und sich verstärkt um die Familie kümmern. Schließlich wird im Herbst diesen Jahres ein Enkelkind erwartet.

Die Partnerschaft mit der französischen Partnerstadt Courbevoie war ihm stets wichtig. (Archivfoto) Foto: Stadtverwaltung/Rath

Langweilig wird es dem scheidenden Stadtoberhaupt also sicher nicht werden. Und bestimmt wird er im kommenden Jahr auch bei der Gartenschau 2025 Freudenstadt und Baiersbronn ab und an einmal vorbei schauen, um zu sehen, wie die großen Pläne, an denen er ja noch maßgeblich beteiligt war, letztendlich in der Praxis umgesetzt wurden