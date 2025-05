Die Freibäder in der Region versprechen jede Menge Badespaß und weitere Attraktionen.

Das Altensteiger Freibad liegt im Herzen der Stadt in der Nagoldaue. Angenehm schattenspendende Bäume laden zum Relaxen auf den gepflegten Liegewiesen ein.

Im großen 50-Meter-Becken können sowohl Schwimmer als auch Nichtschwimmer ihren Badespaß voll auskosten. Im Kinderbereich dürfen die kleinsten Gäste sicher und mit viel Vergnügen im Planschbecken mit zwei Spielbecken und Babymulde baden.

Direkt am Planschbecken befindet sich der große Piratenspielplatz mit Matschplatz.

Im Herzen der Stadt: Das Altensteiger Freibad Foto: Martin Briegel

Weitere Attraktionen im Altensteiger Freibad sind die große Fun-Rutsche, das Sprungbrett, ein Volleyballfeld sowie Tischtennisplatten.

Zu jedem Besuch gehören natürlich auch leckere Freibadpommes, eine Schlecktüte, ein kühles Getränk und vieles mehr. Die Kiosk-Pächter freuen sich auf die Badegäste.

Bad Wildbad verfügt nicht nur über traumhafte Thermalbäder, sondern auch über ein herrliches Waldfreibad, idyllisch am Waldrand gelegen. Hier finden Familien, Schwimmsportler und Gesundheitsbewusste im Sommer ein wunderschönes Freibad mit familienfreundlichen Eintrittspreisen vor. Das 50-Meter-Schwimmbecken mit abgetrennter Schwimmerbahn mit etwa 24Grad Wassertemperatur, lädt zum Bahnenziehen ein und eine Rutsche im Nichtschwimmerbereich bietet Spaß und Abwechslung für Kinder.

Die Sonnensegel spenden Schatten im Kinderbecken. Foto: Stadt Bad Wildbad

Im durch ein Sonnensegel geschützten Kinderbecken mit Massagepilz und Rutsche können die kleinen Badegäste nach Herzenslust spielen und toben. Die weitläufige Liegewiese mit vielen Schattenplätzen bietet Platz zur Erholung und Entspannung.

Wer Lust auf Sport und Bewegung hat, kann sich beim Beachvolleyball auspowern oder eine Runde Tischtennis spielen. Der Spielplatz bietet den jüngsten Besuchern zahlreiche Spielmöglichkeiten wie klettern, sandeln, schaukeln und wippen. Für das leibliche Wohl sorgt das Team des Freibadkiosks mit leckeren Speisen und zahlreichen Getränken sowie Eis und Süßigkeiten. Insgesamt die besten Voraussetzungen für einen gelungenen Sommertag im schönen Enztal. Das Waldfreibad ist von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Nagold

Der Badepark im Stadtpark Kleb am Schlossberg eröffnet am Samstag, 17. Mai, um 8:30 Uhr offiziell die Sommersaison. Besucher können sich auf ein vielfältiges Angebot und sommerlichen Badespaße für ganze Familie freuen.

Der Badepark überzeugt mit zahlreichen Attraktionen: Einem Erlebnisbecken mit Riesenrutsche, Strömungskanal, Schwimmerbecken mit Sprungturm und einer Breitwellenrutsche sorgen für Abwechslung und Action. Zur Erholung und zum Sonnenbaden lädt die große Parkliegewiese ein.

Sportlich oder gemütlich: Im Nagolder Freibad ist beides möglich. Foto: KarlHuberFotodesign

Die kleinsten Gäste können sich im schattigen Planschbecken oder auf dem großen Sand/Matschplatz austoben. Für die Sicherheit ist bestens gesorgt: Fachangestellte, Rettungsschwimmer sowie auch die Unterstützung durch das DLRG garantieren einen sicheren Badebetrieb. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Der Pächter das Freibadkiosks bietet neben den bewährten Freibadsnacks auch hausgemachte italienische Spezialitäten an.

Das Neuenbürger Freibad ist einer der schönsten in der Region. Es ist nicht nur die reizvolle landschaftliche Lage in waldreicher Umgebung, sondern auch die Anlage selbst, die eine ansprechende, nette Atmosphäre aufweist.

Am Samstag, 10. Mai, um 10 Uhr öffnet das Freibad. Bei schlechtem Wetter verschiebt sich der Saisonstart auf Samstag, 17. Mai. Sowohl das große Schwimmbecken als auch das attraktive Kinderplanschbecken mit jeweils kristallklarem, weichen Quellwasser locken Jahr für Jahr Besucher aus nah und fern an.

Mitten im Grünen liegt das Neuenbürger Freibad. Foto: Neuenbürg

Das einfache wie auch Drei-Meter-Sprungbrett sowie die Breitwellenrutsche bieten den „Wasserratten“ ein besonderes Badevergnügen. Freizeitangebote wie Wassergymnastik, Aqua-Fitness sowie Schwimm- und Tauchkurse für Kinder werden auch in diesem Jahr wieder angeboten. Vorteilhaft für viele Badegäste ist, dass das Neuerbürger Freibad direkt an der B 294 und an der Enztalbahn (S 6) gelegen ist. auch der Freibad-Kiosk ist wieder geöffnet.

Teinachtal

Das kleine, am Waldrand gelegene Freibad in Bad Teinach lädt mit seiner familiären Atmosphäre von Mai bis September zum Verweilen und Baden ein.

Mit erfrischendem Quellwasser punktet das Freibad in Bad Teinach. Foto: Stadt Bad Teinach-Zavelstein

Es ist pure Erfrischung, wenn in das kühle Quellwasser eingetaucht werden kann. Aber auch die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz. Im attraktiven Kleinkindbereich kann nach Herzenslust getobt und gebadet werden. Wer es actionreich mag, kann auf dem Beachvolleyballfeld, dem Bolzplatz oder an den Tischtennisplatten viel Spaß unter freiem Himmel haben.