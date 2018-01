Anzeige Ab dem 1. Februar anmelden

Der Abschluss des "staatlich geprüften Berufskollegiaten" bietet die Möglichkeit zum Studieren. Die zweijährige Berufsfachschule führt zur Fachschulreife, die der Mittleren Reife entspricht und zusätzlich eine berufliche Grundausbildung schafft. Sie wird in den Bereichen Wirtschaft (mit Juniorenfirma), Metalltechnik, Gesundheit und Pflege, sowie Hauswirtschaft und Ernährung am Standort der Kreisschulen in Schramberg-Sulgen angeboten.

Diese Schulbildung erhöht zum einen die Chance auf einen Ausbildungsplatz und ermöglicht zum anderen den Einstieg in ein Berufskolleg oder in die Oberstufe eines beruflichen Gymnasiums. Die einjährige Berufsfachschule in den Wahlbereichen Holztechnik und Metalltechnik vermittelt ebenfalls für Hauptschüler eine Grundausbildung inklusive Anrechnung als erstes Ausbildungsjahr im jeweiligen Berufsfeld. Abgerundet werden die Bildungsangebote durch diverse Schulformen der Berufsvorbereitungs- und Berufseinstiegsjahre.

Die Berufsschule präsentiert in der neuen Mensa die verschiedenen Ausbildungsberufe aus dem kaufmännischen, gewerblichen und handwerklichen Bereich. Die Altenpflegeausbildung wird ebenfalls die Ausbildung zur/zum Altenpflegehelfer/in und zur/zum Altenpfleger vorstellen.