Anzeige Ab 6.30 Uhr kann eingekauft und gefrühstückt werden

Die Filiale im "Enzblick" leiten wird Sabine Bauer. "Eine bewährte Kraft aus unserem Haus", sagt Linda Raisch. In dem Zwei-Schicht-Betrieb entstehen fünf bis sechs neue Arbeitsplätze. Die Produkte werden je nach Art in Bad Wildbad ganz frisch gebacken oder am Hauptsitz auf dem Wimberg hergestellt. Die Produktionsmöglichkeiten dort reichen auch noch für die im Bau befindlichen Geschäfte in Neubulach und Dagersheim aus, die 2019 in Betrieb gehen sollen. Allerdings wird, wenn noch zwei oder drei weitere Läden hinzukommen, in Oberriedt eine Erweiterung nötig, schaut Udo Raisch in die Zukunft.