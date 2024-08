„Ebbis Guäts zum Esse und Trinke“, verspricht die Dorffest-Ankündigung auf dem Transparent am Ortseingang .

Zum 41. Mal laden die Aasener Vereine am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, zum beliebten Dorffest. Sehr gute Strukturen in der Organisation und auch innerhalb der Dorfgemeinschaft garantieren seit mehreren Jahrzehnten einen überragenden Erfolg für die Gemeinde und für die teilnehmenden Vereine.

In diesem Jahr sind neben Feuerwehr, Landfrauen, Landjugend, Musikverein, Sportverein und Schützenverein auch der Narrenverein und der örtliche Kindergarten an dem zweitägigen Fest in Aasens Dorfmitte vertreten.

Vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken

Das abwechslungsreiche Speisen- und Getränkeangebot lockt Jahr für Jahr auch Besucher mit langen Anfahrtswegen, die gleich beide Tage in Aasen genießen möchten. Der große Auftakt des Festes ist am Samstag mit den Böllerschüssen um 16 Uhr, dem Fassanstich durch den Ortsvorsteher und dem klingenden Spiel des örtlichen Musikvereins.

Ballonwettbewerb für Kinder am Sonntag

Der beliebte Ballonwettbewerb lockt am Sonntag vor allem die Kinder mit ihren Eltern zum Treffpunkt an der Schule. Ab 15 Uhr steigen zahlreiche bunte Ballone in den Himmel.

Für Kinder und Familien ein Highlight: Der Ballonwettbewerb. Foto: Wolfgang Limberger

Die Verlosung der Preise erfolgt am ersten Werktag des neuen Jahres in der ersten öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates.

Das musikalische Rahmenprogramm verspricht am Samstag ab 16.30 Uhr beste Unterhaltung durch den Musikverein Randen. Das Abendprogramm bestreiten die Gässli-Huper. Am Sonntag startet das Seniorenblasorchester sein Konzert ab 11.30 Uhr. Die Musikkapelle Wolterdingen spielt ab 14 Uhr zur Unterhaltung der Gäste auf und die Donaumusikanten aus Gutmadingen werden ab 16.30 Uhr im ganzen Ort zu hören sein.

Zu den Kinderattraktionen gehören unter anderem Kinderschminken, Kinderkarussell, Kasperletheater, Torwandschießen, eine Wurfbude und eine Springburg. Ein Zauberer zeigt am Sonntag bei den Landfrauen sein Können.

Forellen, Pommes, Speckwecken und mehr

Das kulinarische Angebot ist breit gefächert: Kaffee und Kuchen, Eiskaffee und Eisschokolade, Slush-Eis, Hausmacher Bratwürste, Pommes, Pfannengyros, Salat, Grill- und Currywurst, Winzerwecken, warme Seelen, Steakwecken, Hamburger, Forellen mit Kartoffelsalat, Hähnchen, Speckwecken, Pizza, Maultaschen und mehr.

Hunger leiden muss auf dem Aasener Dorffest niemand. Foto: Wolfgang Limberger

Dazu gesellt sich ein breites Angebot an Getränken mit Bier, Weizenbier, Sekt, einem Likörstand und einer Cocktailbar sowie einem großen Angebot an alkoholfreien Getränken.