. Mit dem Bürgerfest am Wochenende, 26. und 27. Juli, feiert die Stadt Neuenburg ihren 850. Geburtstag in der Innenstadt. Die Geburtstagsparty wird ein Fest von Neuenburgern für Neuenburger sein – ganz unter dem Motto „Neuenburg feiert!“.

Mit dem Bürgerfest steht nach den Worten von Bürgermeister Jens Fondy-Langela das große Stadtjubiläum im Fokus der Stadtgemeinschaft. Diese Stadtparty wird am Samstag auf dem Rathausplatz, und am Sonntag zusätzlich auch in der Salzstraße, auf dem Konstantin-Schäfer-Platz und in der Schlüsselstraße starten. Das Besondere: Es ist ein großes, buntes und fröhliches Fest mit einem hochkarätigen Rahmenprogramm, das von den Neuenburger Vereinen für die Einwohnerinnen und Einwohner der Zähringerstadt organisiert wird.

Bürgerfest-Samstag

Das Bürgerfest startet am Samstagabend um 18 Uhr auf dem Rathausplatz – mit viel Musik und vielfältigen Getränke- und Speiseangebote der Vereine, die sich in besonderen Pavillons rund um das Geschehen auf dem Rathausplatz aufstellen werden. Es soll eine lockere Geburtstagsparty werden, an der jeder Besucher in entspannter Atmosphäre auf ihre beziehungsweise seine Kosten kommt, betonte der Bürgermeister beim Pressegespräch. Der Rathausplatz verwandelt sich an diesem Abend zu einer sommerlichen Open Air-Bühne mit einem Liveprogramm voller Emotionen, angesichts der Künstler mit hochkarätiger Qualität und bester Unterhaltung. Zum Auftakt spielt das Dominik Büchele-Trio. Ihm folgt die bekannte Band Nightunes mit zwei außergewöhnlichen Sängerinnen. Erinnerungsmomente an ein rauschendes Fest können die Gäste in der Foto-Box „einfrieren“ lassen. Dominik Büchele ist als erfolgreicher Teilnehmer bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bekannt. Die Band Nightunes besteht aus international gebuchten Musikern, die alle aus der hiesigen Region stammen, und mit ihrer eigenen Band längst ein großes Publikum begeistern. Verstärkt wird Nightunes am Bürgerfest-Samstag von zwei Sängerinnen, die mit ihren außergewöhnlichen Stimmen begeistern. Die eine heißt Verena Rose Ruder und ist als Sängerin aus dem Europa-Park bekannt, die andere Sängerin ist Georgia Walton, die mit ihrer Stimme unter anderem auf Kreuzfahrtschiffen der AIDA Cruises zum Star avancierte und heute eine gefragte Künstlerin ist.

Bürgerfest-Sonntag

Konzentrierte sich das Angebot am Samstag noch auf den Rathausplatz, so braucht das vielfältige Programm am Festsonntag deutlich mehr Platz. Das bedeutet: Das Bürgerfest findet nicht nur auf dem Rathausplatz, sondern auch auf dem Konstantin-Schäfer-Platz, in der Salzstraße und in der Schlüsselstraße statt. Auch hier engagieren sich die Neuenburger Vereine ein weiteres Mal mit ihren verschiedenen Angeboten. Zusammen mit weiteren Neuenburger Institutionen sind es rund 30 Mitwirkende, darunter auch die Sparkasse Markgräflerland, städtische Einrichtungen und die Bürgerstiftung.

Es ist ein Festtag für alle Generationen mit Angeboten für Groß und Klein.

Start ist um 11 Uhr auf der zentralen Bühne am Rathausplatz, wo Bürgermeister Jens Fondy-Langela die Gäste begrüßen wird. Zuvor startet in den Ortsteilen Grißheim, Steinenstadt und Zienken eine Sternfahrt auf Fahrrädern nach Neuenburg zum Rathausplatz. Die Botschaft der Ortsteile: „Wir gehören zusammen!“.

Am Sonntag herrscht auf den genannten Plätzen und in den Straßen ein buntes Treiben. Begleitet wird der Bürgerfest-Sonntag von einem verkaufsoffenen Sonntag des Einzelhandels des Festgeländes, organisiert vom Gewerbeverein Neuenburg am Rhein. Die Angebote auf den verschiedenen Plätzen enden erst um 18 Uhr, auf dem Rathausplatz gehrt das Programm bis 22 Uhr weiter.

Für die Kinder wird auf dem Konstantin-Schäfer-Platz mit dem „Kinderland“ einen eigenen Festbereich geschaffen. Auf der Salzstraße und auf der Schlüsselstraße präsentieren sich Vereine und andere Institutionen wie auch Straßenmusiker. Hier musizieren Karl David und Martin Lutz, die „Alemannischi Songs“ präsentieren, mit der „Soul Family“ und mit Rainer Lenz von den Valentines. Gegen 13.30 Uhr werden die drei besten Autoren des Stadtsong-Wettbewerbs auf der Bühne des Rathausplatzes prämiert.