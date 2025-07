Alljährlich feiert die Zollernstadt Hechingen das Irma-West-Kinder- und Heimatfest – von den Hechingern schlicht „das Kinderfest“ genannt. Ein abwechslungsreiches Programm vereint die Bürgerschaft sowie zahlreiche Besucher aus nah und fern bei festlichen, kulturellen und sportlichen Höhepunkten vom Völkerballturnier am Freitagmorgen bis hin zum Musikfeuerwerk am Montagabend.

Staunende Gesichter und ein fröhliches, buntes Treiben bieten die Festhandlung am Samstag und der Festumzug am Sonntag. Am Freitag messen sich die Hechinger Schüler und Schülerinnen im Völkerball, von 17 bis 19 Uhr gelten verbilligte Fahrpreise im Vergnügungspark.

Am Samstag findet auf dem Festplatz von 13 bis 16 Uhr der Kinderflohmarkt statt: Es dürfen ausschließlich Kinder teilnehmen (unterstützt durch die Eltern, diese haben die Aufsichtspflicht), gewerbliche Anbieter sind nicht zugelassen. Tische und Schatten stehen zur Verfügung. Am Montag findet von 14 bis 17 Uhr die Bastelwerkstatt der Hechinger Kindergärten statt, erneut mit Ballonkünstlerin Inga. Am Montag gelten von 13 bis 18 Uhr wieder verbilligte Fahrpreise.

Am Montagmorgen laden die Schausteller, die Irma-West-Gemeinschaft und der Premiumsponsor Meapuna GmbH zu Fahrten für Kinder von sonderpädagogischen Schulen und Kindergärten in Hechingen ein.

Treffpunkt für die Jugendlichen ist die Beach-Bar des Jugendzentrums beim Skatepark neben dem Festplatz. Dort gibt es DJ-Musik, eine Talentbühne, Theater, Inklusionsspiele, eine Chill-Lounge und am Sonntag die beliebten Airbrush-Tattoos von Inga.

Ein eindrucksvolles Schauspiel bieten der Lampionumzug und die Festhandlung am Samstagabend auf dem Marktplatz. Die effektvolle Beleuchtung, Tanz, Musik und Theater machen die Darstellung der Geschichte des Kinderfests zu einem unvergleichlichen Erlebnis. Der Abend wird eingeleitet von einem Platzkonzert der Stadtkapelle Hechingen.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des großen Festumzuges. 41 Gruppen mit rund 2000 Teilnehmern zeigen die bunte Hechinger Stadtgesellschaft mit ihren Kindergärten, Schulen, Vereinen, Stadtteilen und vielen historischen Gruppen.

In den „Weiher“ kommt wohl jeder Besucher des Hechinger Kinderfestes. Ein Bummel über den Vergnügungspark verspricht spannende Unterhaltung. Während der Happy Hour am Freitag – Fahrgeschäfte, 17 bis 19 Uhr – und während des Kindernachmittags am Montag – 13 bis 18 Uhr – winken günstige Preise.

Gemütlich feiern, essen und trinken lässt es sich in den Kiosken der Vereine. Am Montagabend heißt es dann auf dem Festplatz noch einmal „sehen und gesehen werden“, bevor das große Musikfeuerwerk einen brillanten Schlusspunkt setzt.