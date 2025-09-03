Anzeige: 79. Auflage des Zollern-Alb-Tennisturnier

Rund 80 Tennisspieler und -spielerinnen werden Anfang September wieder um den Sieg in der Herren- und der Damenkonkurrenz beim Zollern-Alb-Tennisturnier kämpfen. Nennungsschluss war Dienstag, 2. September. Die Auslosung findet heute, Mittwoch, 3. September, um 10 Uhr im Clubheim der TG Ebingen statt. Spieler des gleichen Vereins werden, soweit möglich, in der ersten Runde nicht gegeneinander gelost.

Den Turnierbeginn markiert die Qualifikation der Herren am Freitag, 5. September, um 10 Uhr. Das Hauptfeld der Damen und Herren steigt ab 13 Uhr ins Turniergeschehen ein.

Regionaler Charakter zieht

„Da die Ferien in diesem Jahr alle sehr spät sind, sind wir auch mit unserem regulären Turniertermin in der vorletzten Ferienwoche nach hinten gerutscht“, sagt Turnierleiterin Kristina Bissbort. Insgesamt war man bei der TGE mit dem Turnier 2024 sehr zufrieden. Die Betonung des regionalen Charakters und der Reduzierung der Kategorie von DTB A 4 auf A 5 hatten dem Charme des Turniers keineswegs geschadet. Auf den Sandplätzen wurde toles Tennis geboten – und so soll es auch dieses Jahr sein.

Preisgeld und Sponsoren

2000 Euro bei den Herren und 2000 Euro bei den Damen gibt es wieder an Preisgeld zu verdienen. Bei den Herren ist ein 32er-Feld ausgeschrieben. Es gibt 20 Direktannahmen, acht Qualifikanten und vier Wildcards. Für die Verlierer der ersten Runde des Hauptfelds wird wieder eine Nebenrunde angeboten. Bei den Damen ist ein 28er-Feld ausgeschrieben. Hier gibt es 24 Direktannahmen und vier Wildcards. Erwähnenswert sind an dieser Stelle auch die treuen Sponsoren. Die Sparkasse Zollernalb unterstützt das Turnier im 25. Jahr, CompData steht zum 22. Mal an der Seite der TG Ebingen.

Freuen dürfen sich die Zuschauer auf Tennistalente und auf turniertreue Spieler wie Fabian Müller (TG Ebingen) Sebastian Conzelmann (TC Tailfingen), Maximilian Scholl (TEC Waldau), der das Turnier 2021 gewann.