Anzeige: 79. Auflage des Zollern-Alb-Tennisturnier

Tollen Tennissport und eine besondere Wohlfühlatmosphäre bietet die TG Ebingen vom 5 bis 7. September.
Rund 80 Tennisspieler und -spielerinnen werden Anfang September wieder um den Sieg in der Herren- und der Damenkonkurrenz beim Zollern-Alb-Tennisturnier kämpfen. Nennungsschluss war Dienstag, 2. September. Die Auslosung findet heute, Mittwoch, 3. September, um 10 Uhr im Clubheim der TG Ebingen statt. Spieler des gleichen Vereins werden, soweit möglich, in der ersten Runde nicht gegeneinander gelost.