Anzeige: 750 Jahre Harthausen auf der Scher

„Dies nehmen wir sehr gerne zum Anlass, dieses Jubiläum von jung bis alt gemeinsam mit Ihnen und unseren Gästen aus nah und fern zu feiern“, sagt Ortsvorsteher Emil Oswald in seinem Grußwort: „Gemeinde, Ortschaft, die Harthausener Vereine, die Grundschule Harthausen, der Katholische Kindergarten und die Kirchengemeinde St. Mauritius haben ein sehr schönes Festprogramm vorbereitet, das dem Fest einen würdigen Rahmen geben wird.

Ein Ort im Wandel der Zeit

Nachdem 1974 ein klassisches Heimatbuch über Harthausen aufgelegt und herausgegeben worden war, das sehr gut gelungen ist und die Geschichte Harthausens von den Anfängen an aufzeigt, soll nun in einer Festschrift der Wandel der Zeit, das Leben im und um den Ort, die Gemeinschaft, die Grundversorgung, aber auch die Eingemeindung, die einen schmerzlichen Einschnitt in der Geschichte der Gemeinde darstellen sollte und die Gemüter bewegte, wiedergegeben werden. Schließlich sind es nunmehr seit der Aufgabe der Selbstständigkeit der Gemeinde und der Eingemeindung 50 Jahre her. Es nützt nichts, in der Vergangenheit zu schwelgen und den Dingen nachzutrauern, die man nicht mehr ändern kann. Vielmehr gilt es, nach vorne zu blicken, positiv zu denken und an die Zukunft zu glaube, diese aber auch gestalten zu wollen.

Lesen Sie auch

Die vom verstorbenen Bürgermeister Xaver Blau nach der Unterzeichnung der Vereinbarung zur Eingliederung von Harthausen nach Winterlingen angesprochenen und wohl auch zunächst befürchteten „Mauern“ hat es nicht gegeben, wohl aber kontroverse Meinungen und politische Auseinandersetzungen mit dem Ziel, am Ende eine für alle erträgliche Lösung zu finden. Es ist durchaus erlaubt, auf fünf Jahrzehnte zurückzublicken, die mit errungenen Zielen und Ereignissen gefüllt sind, die das Leben in der neuen Großgemeinde mit gegenseitiger Wertschätzung und Toleranz geprägt haben, ohne „Goldene Hochzeit“ feiern zu müssen oder zu dürfen.

Unser Dank gilt allen, die bei der Errichtung dieser Festschrift und der Vorbereitung des Ortsjubiläums in irgendeiner Form beigetragen haben, den Vereinen von Harthausen, der Grundschule, dem Kindergarten, der Kirchengemeinde, dem Ortschaftsrat Harthausen, der Orts- und Gemeindeverwaltung an deren Spitze Bürgermeister Michael Maier als Schirmherrn und dem Gemeinderat von Winterlingen, aber auch dem Zweckverband Wasserversorgung Zollernalb, dem Abwasserverband Scher-Lauchert und der Stadt Albstadt als unseren Partnern bei der Gestaltung und Umsetzung der elementaren Daseinsvorsorge und Waldbewirtschaftung.

Wir heißen Sie und euch alle recht herzlich in Harthausen auf der Scher willkommen und wünschen unseren Besuchern und Gästen und der Delegation aus unserer Partnergemeinde Izbica aus Südostpolen mit Landrat Janusz Szpak und Bürgermeister Jerzy Lewczuk an ihrer Spitze in Harthausen auf der Scher einen angenehmen Aufenthalt, ein schönes Fest und bleibende Erinnerungen.“

Festprogramm zum Jubiläum 750 Jahre Harthausen

Freitag, 27. Juni:

Um 18.30 Uhr beginnt der Festabend mit einem Sektempfang. Ab 19.30 Uhr gestalten die Harthausener Vereine das Programm.

Samstag, 28. Juni:

Um 17 Uhr wird mit dem Fassanstich durch den Musikverein Harthausen und die Guggamusik die Partynacht eröffnet. Ab 20 Uhr sorgt die Liveband „Leeza“ – aus Harthausen selbst – für beste Stimmung und eine unvergessliche Nacht.

Sonntag, 29. Juni:

Der Familientag beginnt um 9 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst. Von 10.30 bis 13 Uhr gibt es Frühschoppen, gestaltet vom Musikverein Winterlingen. Von 14.30 bis 17 Uhr spielt der Musikverein Straßberg. Kinderaktionen, die Hüpfburg der VR Bank Heuberg-Winterlingen, eine Traktorenausstellung der Bulldogkameraden Harthausen, einer Schauübung der Feuerwehr sowie Auftritte der regionalen Musikvereine, des Kindergartens und der Grundschule runden den Tag ab.