Anzeige: 75 Jahre Ringen beim TSV Kandern

Zum Teil heiße Anfangsjahre verzeichneten die Ringer des TSV Kandern in ihrer bewegten Geschichte. Ein dreiviertel Jahrhundert gibt es die Sportart nun in der Töpferstadt. Vor allem, wenn es darum ging auf die angestrebte Gewichtsklasse „abzukochen“, waren die Gründer sehr kreativ. Ist heute eher der obligatorische Gang in die Sauna angesagt, mussten die Sportler früher von Kandern nach Liel zu Gründer Alfred Richter joggen und zum Teil in 40 Grad warmem Salzwasser in dessen Badewanne schwitzen. Alternativ musste man mit zwei Trainingsanzügen vor dem Kamin in der Stube schwitzen, wie sich Günter Jurth erinnert. Vielleicht auch durch dieses Trainingsprogramm wurde Jurth 1965 der erste Deutsche Ringermeister des TSV Kandern.

Erste Matte für 250 Mark

Aus Berlin ins Markgräflerland gekommen, brachte Alfred Richter „den Stein ins Rollen“, wie die heutigen Verantwortlichen dankbar in ihrer Chronik schreiben. Mit einer Anzeige in der Zeitung suchte er 1950 Mitstreiter. Beim SV Freiburg-Haslach, heute als RKG Freiburg in der zweiten Bundesliga aktiv, erstand er für den „horrenden Betrag“ von 250 Mark eine gebrauchte Matte. „Über den Preis ärgerte er sich Jahrzehnte“, steht dort ebenfalls geschrieben.

Bis 1953 waren die Ringer eine Abteilung des TV Kandern, ehe man sich im Kraftsportverein (KSV) Kandern abspaltete. 1964 erfolgte die große Vereinsfusion des KSV mit dem TV und dem Tischtennisverein zum „TSV Kandern 1844 e.V.“. Immer wieder in der Verantwortung: Gründer Alfred Richter, zu dessen Ehren inzwischen ein Gedächtnisturnier veranstaltet wird. Ein weiterer wichtiger Name in der Abteilung: Karl-Friedrich „Karlfrieder“ Weber. Er leitete 31 Jahre die Ringer-Abteilung des TSV. Nach seinem überraschenden Tod im März 2021 übernahm der jetzige Vorsitzende Maik Scheurer die auf die Erfolgsspur zurückgekehrten Ringer.

Bis in die Bundesliga

1951 starteten die Kanderner erstmals in der Ringerverbandsrunde. Trainiert wurde im Freien, dem Gasthaus „Sonne“ oder dem „Ochsen“. Erst Anfang der 1970er-Jahre ging es in die Schulturnhalle. Zwei Vizemeisterschaften in der Grenzlandliga folgte 1956 der Titel und damit der Aufstieg in die Oberliga Südbaden. Ihren ersten Titel sicherte sich die Reserve im Jahr zuvor in der Bezirksklasse.

Von 1971 bis 1974 kämpfte der TSV dann sogar erfolgreich in der Baden-Liga. Mit der Neueinteilung der Bundesligen trat die 3000-Seelengemeinde Kandern plötzlich in der zweiten Bundesliga auf die Matte. Mit viel Verletzungspech ging es 1980 zurück in die Oberliga Südbaden. Doch der TSV Kandern konnte sich mit einer jungen Mannschaft zurückkämpfen. In den 1990er-Jahren gingen sogar drei Aktivmannschaften in der Saison auf Punktejagd. Der neu gegründeten Regionalliga Baden-Württemberg gehörte der TSV 1995 erstmals an, stieg aber direkt wieder ab.

Weibliches Ringen wurde populär

1998 folgte nicht nur der Meistertitel in der Oberliga Südbaden mit der Rückkehr in die Regionalliga, auch die Reservemannschaft stieg auf und trat 1999 erstmals in der Verbandsliga Südbaden an.

In den 1990er-Jahren begann das weibliche Ringen ebenfalls populär zu werden. Sportliches Aushängeschild und TSV-Rekord-Titelträgerin auf nationaler Ebene wurde zwischen 1998 und 2001 Melanie Bechtel. 2000 gewann sie in Bratislava den Nachwuchs-Europameisterinnen-Titel und sorgte nach dem Veteranen-Weltmeister von Günter Jurth 1993 für die zweite internationale Medaille des TSV Kandern. Jennifer Wagner (2017), Alina Weber (2021) und Luisa Schwald (2023) folgten in den vergangenen Jahren als deutsche Jugendmeisterinnen. Erik Maurer sorgte in der männlichen Jugend 2005 und 2007 für zwei DM-Titel. Und in der Chronik vergessen: Alina Gola sicherte sich 2014 an der Seite von Elena Brugger (TuS Adelhausen) mit dem südbadischen Damen-Team den Meistertitel der deutschen Verbandsmeisterschaften.

Neustart im Jahr 2013

Mit dem Generationenwechsel mussten die Aktiven zunehmend Federn lassen. 2013 ging es in die Bezirksliga Oberrhein. Doch statt zu kapitulieren, setzte man wie in den Jahrzehnten zuvor bereits auf die erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Dabei wenig überraschend, dass der langjährige Ringer und Trainer Peter Wohlschlegel immer wieder selbst die Stiefel schnürte, um seinem Verein zu helfen.

2021 musste der TSV erneut in der Bezirksliga starten und verließ diese in der verkürzten Corona-Saison als unbesiegter Meister. Zwei Vizemeisterschaften – in der Landesliga 2022/23 und in der Verbandsliga 2023/24 führten die Kanderner Ringer mit nahezu eigenem Team im September 2024 zurück in die Oberliga Südbaden. Das jüngste Team der Liga sorgte mit drei Auftaktsiegen – der erste obligatorisch am Budenfest-Samstag zuhause – für Furore.

Erst der spätere Meister und Vizemeister bremste die Truppe um Trainer Igor Pevtsov kurz aus. Mit Rang vier im Endklassement meldete sich der TSV eindrucksvoll im südbadischen Oberhaus zurück. Diesen September beginnt die Saison in der Oberliga auswärts, ehe am 12. September Bezirksrivale KSV Rheinfelden auf die „Staig“ kommt.