Anzeige: 75 Jahre Landessportschule Albstadt

1 Markus Senft, Leiter Landessportschule Albstadt. Foto: Landessportschule Am Tag der offenen Tür am Samstag, 5. Juli, 10 bis 17 Uhr können Interessierte vieles erleben und mitfeiern.







Link kopiert



Schätzungsweise mehrere 100 000 Ehrenamtliche aus Sportvereinen und Kaderathleten und -athletinnen von Sportverbänden waren seit dem Gründungsjahr 1950 in der Landessportschule in Albstadt zu Gast – zu Seminaren, Workshops, Trainingslagern, Lehrgängen oder Leistungsvergleichen. „Ich war in Albstadt“ – wenn dieser Satz in einem Sportverein fällt, weiß so gut wie jeder, weshalb man auf der Schwäbischen Alb in Deutschlands höchster Sportschule war.